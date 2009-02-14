‘Watchmen’ filminin oyunu

Dünya sinemalarıyla aynı anda Türkiye’de de 6 Mart’ta gösterime girecek ‘Watchmen’ öncesi eski tarz oyun hazırlandı.



Eski kuşaklar 8-bit bilgisayar oyunlarını iyi bilirler. Yılın en çok merak edilen filmlerinden, çizgi roman uyarlaması ‘Watchmen’in web sitesinden oynanan oyun da nostaljik bir tat barındırıyor.

Filmin oyunu için tıklayın...



Watchmen fragmanı - VİDEO

Watchmen filminden kareler - FOTOGALERİ





Çok katmanlı, karmaşık yapılı bir macera filmi olan ‘Watchmen’in konusu, 1985 yılı Amerika’sının alternatif evreninde geçiyor. Bu dünyada süper kahramanlar artık gündelik toplum yaşamının ayrılmaz bir parçası. ‘Kıyamet Saati’ adı verilen ve ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki gerilimi ölçen saat, sürekli olarak gece yarısına 5 kalaya ayarlanmıştır.



Eskiden yasadışı olarak güvenliği sağlayan maskeli güvenlik görevlisi Rorschach her şeyden elini ayağını çekip köşesine çekilmiştir. Eski meslektaşlarından birisinin öldürülmesi üzerine, geçmişin ve bugünün süper kahramanlarını öldürmek ve gözden düşürmek üzere bir komplo hazırlandığını keşfeder. Suça karşı beraber mücadele ettiği eski dostlarıyla yeniden iletişim kurar. Emekliye ayrılmış eski süper kahramanlardan oluşan bu grubun içerisinde sadece bir tanesinin gerçek anlamda süper güçleri vardır.



Bundan sonrasında Rorschach ve ekibi, kendi gölgeli geçmişleriyle bağlantıları olan, geleceğe yönelik felaket sonuçlar doğuracak geniş çaplı ve rahatsız edici bir gizli ittifakın peşine düşer. Onların misyonu insanlığı gözetleyip korumaktır ama ‘gözetleyicileri’ kim gözetleyecektir?



1986 - 1987 yıllarında DC Comics tarafından 12 kitaplık çizgi roman serisi olarak yayımlanan ‘Watchmen’, edebiyat dünyasının en saygın ödülleri arasında kabul edilen Hugo Ödülü’nü alan tek grafik roman olurken, Time dergisinin hazırladığı “1923’ten Bugüne En İyi 100 İngilizce Roman” arasında da yer almayı başardı.