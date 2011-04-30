Washingtonlular ‘Kate yüzüğü kek’ ile kutladı

Yıldız Yazıcıoğlu / Washington

“Sürpriz katılım”

Londra’daki “kraliyet düğünü”, Avrupa kıtasıyla saat farkına rağmen gün ışımadan televizyon ekranı karşısındaki yerlerini alan Amerikalılar tarafından yakından takip edildi. Günlerdir “en çok satılan” raflarındaki dergi kapaklarını İngiltere Kraliyet Ailesi’nin öyküleri süslerken, ‘Kate’in nişan yüzüğü’ örnek alınarak tasarlanmış kek ise günün Amerikan kutlaması oldu.ABD’de insanları metrelerce uzayan kuyrukta beklemeye iten “cupcake” sevgisi, Washington DC’deki kutlamalara da damgasını vurdu. “18 Carat Sapphire Cupcake” adıyla Kate Middleton’un mavi yakut yüzüğünden esinlenerek hazırlanmış vanilyalı kek, belki de günün en çok tüketilen yiyeceği oldu. Washington DC’deki Georgetown Cupcake gibi ünlü kek fırıncıları tarafından satışa sunulan kek yoğun ilgi görüyor.Cupcake çılgınlığı dışında Washington DC’deki en dikkat çekici etkinlik ise, The Ritz Carlton Hoteli’nde düzenlenen “Kraliyet Düğünü İzleme Partisi” idi. Saat farkı nedeniyle sabah 5’te düzenlenen partide, dev ekranlar aracılığıyla Prens William ile Kate’in evlilik töreni saniye saniye çoğunluğu kadınlardan oluşan Amerikalılarca takip edildi. İngiliz bahçesi biçiminde dekore edilen salonda, katılım ücreti 40 doları ödeyerek yerlerini alan 250 Washingtonlu, “masal gibi”, “harika” gibi seslenişler ve alkışlarla Londra’daki düğünü izledi.Katılımcılar arasındaki 10 yaşındaki Olivia Pagano ile Ashley Bell, “Büyünce prenses olmak istiyor musunuz?” sorumuza karşılık “Bilmiyoruz, sıkıcı olabilir” diye yanıt verirken; salondaki az sayıdaki erkeklerden Richard Olson, geleneksel etekli İskoç kıyafetiyle yoğun ilgi gördü. Arkadaşı Jason Baletsa’nın tacıyla adeta Kral rolü oynadığı partiye eğlenmek için geldiklerini söyleyen Olson, “Evde izlemek yerine burada kadınlar arasında izlemek güzel bir fikir gibi geldi. İskoç kökenli değilim ama kostüm olarak evde bu kıyafetim vardı” diye konuştu.The Ritz Carlton Hoteli’nin satış sorumlularından Amal Zaari ise, “Açıkçası sabahleyin böyle bir izleme partisi düzenleme fikrini ilk düşündüğümüzde belki 40 kişilik katılım olacağını bekliyordum. Sonrasında öyle yoğun talep geldi ki bu 250 kişilik salonu hazırladık ancak tüm sandalyeleri satmamıza karşın partiye katılmak için pek çok Washingtonlu aramaya devam etti. Bizim için sürpriz sayıda bir katılım oldu. Maalesef onlarca kişiyi de yer sıkıntısı dolayısıyla reddetmek durumunda kaldık” dedi. Zaari, partiye katılım için tek kuralı ise İngiliz geleneği olduğu için “şapka takmak” olarak belirlediklerini belirtti.Partide örnek gelinlik modelleri sergilenen Washingtonlu tasarımcı Carine Krawitec de, Kate Middeleton’un gelinliğini gayet zarif bulduğunu ancak Kraliyet kuralları nedeniyle örneğin omuzlarının kapalı kalmasına üzüldüğünü anlattı.Sabah kahvaltılı partide artık bir Washington klasiğine dönüşen “Kate yüzüğü kek” de ikram edildi. Partiye katılan Amerikalılar, başına İngiliz çayı paketleri asılı şapka takmış bir kadın dışında tüylü, tüllü şapkalarıyla boy gösterdi.Böylece günlerdir Amerika’yı ve başkenti Washington’u da etkisi altına almış olan “Kraliyet Düğünü” geride kalmış oldu. Washington’da hafta sonu rehaveti etkisiyle de gün boyunca düğün ayrıntıları konuşulmaya devam ederken, politik ağırlıklı gündem maddelerine geri dönülmeye başlandı.