T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Washington'ın mektubuna 1.4 milyon dolar

Bir koleksiyoncu, 7 sayfalık mektuba 1 milyon 443 bin dolar ödedi

22 Haziran 2013 15:03

İlk ABD Başkanı George Washington'ın yazdığı bir mektup, düzenlenen açık artırmada 1.4 milyon dolara satıldı.
 
ABD'nin ilk başkanı George Washington'ın 1788'de yazdığı bir mektup için Christie's Müzayede Evi’nde açık artırma düzenlendi.

Açık artırmaya telefonla katılan bir koleksiyoncu, 7 sayfalık mektuba 1 milyon 443 bin dolar ödedi.

Washington, 25 Nisan 1788'de subay John Armstrong'a gönderdiği mektupta henüz taslak halindeki ABD Anayasası ile ilgili fikirlerini açıklamıştı.

ABD'nin bağımsızlık savaşında ve anayasanın hazırlanmasında önemli bir rol oynayan Washington, 30 Nisan 1789'dan 4 Mart 1797'ye kadar başkanlık yapmıştı.

ETİKETLER

george washingtonmektupaçık artırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24