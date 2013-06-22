Washington'ın mektubuna 1.4 milyon dolar

İlk ABD Başkanı George Washington'ın yazdığı bir mektup, düzenlenen açık artırmada 1.4 milyon dolara satıldı.



ABD'nin ilk başkanı George Washington'ın 1788'de yazdığı bir mektup için Christie's Müzayede Evi’nde açık artırma düzenlendi.

Açık artırmaya telefonla katılan bir koleksiyoncu, 7 sayfalık mektuba 1 milyon 443 bin dolar ödedi.

Washington, 25 Nisan 1788'de subay John Armstrong'a gönderdiği mektupta henüz taslak halindeki ABD Anayasası ile ilgili fikirlerini açıklamıştı.

ABD'nin bağımsızlık savaşında ve anayasanın hazırlanmasında önemli bir rol oynayan Washington, 30 Nisan 1789'dan 4 Mart 1797'ye kadar başkanlık yapmıştı.