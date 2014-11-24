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Dünya
Deutsche Welle

Washington'da sürpriz istifa

Amerikan medyası, ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel'ın görevinden istifa edeceğini duyurdu. İstifa talebinin Başkan Obama'dan geldiği belirtiliyor.

24 Kasım 2014 19:20


New York Times gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel'ın görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Cumhuriyetçi Parti üyesi Hagel'ın Başkan Barack Obama'nın isteği üzerinde bu kararı aldığı iddia ediliyor. Haberde, Obama ile Hagel'ın IŞİD'e karşı atılacak adımlar konusunda görüş ayrılıkları yaşadığı belirtildi.

Gazete, 68 yaşındaki politikacıyı Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ele geçirdiği Kongre seçimlerinin ilk üst düzey kurbanı olarak nitelendirdi. Hagel, Demokrat Obama'nın güvenlik ekibindeki tek Cumhuriyetçi üyeydi.

Obama'nın yeni savunma bakanı olarak kimi belirleyeceği şimdilik bilinmiyor. Hagel, 2013 yılının şubat ayından beri bakanlık görevini yürütüyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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