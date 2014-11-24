Washington'da sürpriz istifa



New York Times gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel'ın görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Cumhuriyetçi Parti üyesi Hagel'ın Başkan Barack Obama'nın isteği üzerinde bu kararı aldığı iddia ediliyor. Haberde, Obama ile Hagel'ın IŞİD'e karşı atılacak adımlar konusunda görüş ayrılıkları yaşadığı belirtildi.

Gazete, 68 yaşındaki politikacıyı Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ele geçirdiği Kongre seçimlerinin ilk üst düzey kurbanı olarak nitelendirdi. Hagel, Demokrat Obama'nın güvenlik ekibindeki tek Cumhuriyetçi üyeydi.

Obama'nın yeni savunma bakanı olarak kimi belirleyeceği şimdilik bilinmiyor. Hagel, 2013 yılının şubat ayından beri bakanlık görevini yürütüyordu.