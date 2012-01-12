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Dünya

Washington'da Guantanamo protestosu

ABD'nin başkenti Washington'da yüzlerce insan hakları eylemcisi, Guantanamo'daki cezaevinin kuruluşunun 10'uncı yıl dönümünde protesto gösterisi düzenledi.

12 Ocak 2012 02:00


T24 - ABD'nin başkenti Washington'da yüzlerce insan hakları eylemcisi, Guantanamo'daki cezaevinin kuruluşunun 10'uncı yıl dönümünde protesto gösterisi düzenledi.

Washington'da Guantanamo protestosu

Uluslararası Af Örgütü ve Anayasal Haklar Merkezi gibi kuruluşların organizasyonuyla bir araya gelen göstericiler, önce Beyaz Saray'ın hemen önündeki La Fayette Parkı'nda toplandı.

Burada basın açıklaması yapan protestocular, Guantanamo'daki tutukluların giydiği turuncu üniformalardan giyip, başlarını tamamen kapatan siyah kukuleta taktı. Bu şekilde “mahkum” zinciri oluşturan protestocular, Beyaz Saray'ın önüne yürüdü.

Burada “Guantalamo'yu kapat” pankartı açan protestocular, sloganlar attı. Hatta, Beyaz Saray'ın önünde Guantanamo'yu temsilen, mahkumlarının üniformasını giymiş bir eylemcinin kendisini bir kafesin içine zincirlediği görüldü.


Adalet önünde "adaletsizlik" protestosu...

Protestocular, Beyaz Saray'ın ardından yine “Mahkum” zinciri oluşturarak, polisin eskortluğunda, yoğun yağmura aldırmadan ABD Kongresi ve Yüksek Mahkeme'ye yürüdü.

Göstericiler, Yüksek Mahkeme'deki eylemlerinde, mahkeme binasının en tepesindeki “Yasaların Önünde Eşit Adalet” yazısının altında, ABD yönetimini, “Eşitsizlik ve adaletsizliğe” son vererek, Guantanamo'yu derhal kapatmaya çağırdı.

Pankartlar açıp, sloganlar atan göstericiler ABD Kongresi'nin önünde de benzer bir gösteri yaptı.


'Yarın değil hemen şimdi kapatılsın'

“Washington DC'yi İşgal Et” protestocularının temsilcisi olarak eyleme katılan Ruc El-Vezir, Guantanamo'nun hemen bugün kapatılmasını istediğini söyledi. “Yarın değil, diğer gün değil, hemen şimdi kapatılmalı” diyen El-Vezir, ABD Başkanı Barack Obama'nın, söz vermesine rağmen halen Guantanamo'yu kapatmamış olmasını, “İki yüzlülük” olarak değerlendirdi.

El Vezir, “İnsanların artık sadece üzüntülerini dile getirmeyi bırakıp, seslerini yükseltmeleri ve insan haklarını talep etmelerinin zamanı geldi. Guantanamo'nun hemen kapatılması için sesimizi yükseltmeliyiz” dedi.

Diğer bir eylemci Steve Dulaney d, Guantanamo hapishanesinin insan hakları ihlali olduğunu vurguladı. Dulaney, ABD'nin, “Dünyanın önde gelen ülkesi” olarak böyle bir “Yüz karalığını” durdurması gerektiğini, yoksa tarihte kendini ayırt ettiği diğer insan hakları ihlali yapan ülkelerden farkı kalamayacağını kaydetti.

Küba'nın Guantanamo Körfezi'ndeki Amerikan donanma üssünde yer alan cezaevi, 11 Eylül saldırılarının ertesinde ABD'nin Afganistan'ı işgalinin ardından kurulmuştu.

Dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından ilan edilen “Terörle küresel savaş” kapsamında yakalanan terör zanlılarının getirildiği cezaevine ilk tutuklular 11 Ocak 2002 tarihinde getirilmişti.



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