Washington'da 1915 tartışması: Obama Erivan'a gidecek mi?

Geçen hafta çıkan “Büyük Felaket” kitabında Ermeni katliamını ele alan Tom de Waal, ABD Başkanı Barack Obama’nın bu sene soykırım deyip demeyeceği konusunun çözülmesi imkânsız bir ikilem olduğunu söyledi.

ABD’li düşünce kuruluşu Uluslararası Barış İçin Carnegie Endowment’ın kıdemli araştırmacısı Tom de Waal, Beyaz Saray’da Başkan Obama’ya 2008 başkanlık kampanyası sırasında soykırımı tanıma sözü verdiğini hatırlatanlar ve 1915 Olayları’na “soykırım” diyerek Türkiye ile ilişkileri daha da karmaşık hale getirmek istemeyenler arasında büyük bir çekişme yaşandığını söyledi. Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Tolga Tanış’ın haberine göre, De Waal, bu sene katliamın 100’üncü yıldönümü olması nedeniyle Washington Yönetimi’nin kendi içinde başlattığı tartışma konusunda şunları söyledi:

Kampanyayı hatırlatanlar var

“Yönetim’de Başkan Obama’ya bir kampanya sözü olduğunu hatırlatanlar var. Gelecek ve günümüz için geçmişteki soykırımlara karşı ahlaki bir duruş sergilemenin çok önemli olduğunu söyleyen Samantha Power (ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temslcisi) gibi isimler var. Tabii ‘Ortadoğu yeterince karışık, soykırım diyerek niye Türkiye ile ilişkilerimizi daha karmaşık hale getirelim’ diyenler de var. Bu imkânsız bir tartışma. Çünkü geçmişe dair iddialar var, bugüne dair konular var. İç politika hesapları var, dış politika var. Ve bütün mesele bir cümleyse, bu Beyaz Saray için çözülmesi imkânsız bir ikilem. Ama sonuç ne olur, bilmiyorum. Belki bu toksik sözcük olmadan bunu kullanmanın bir yolu vardır. Eğer kullanacaklarsa da bunu bir bağlam içinde kullanmaları gerek.“

Obama Erivan’a gider mi

De Waal, olayların yıldönümü sayılan 24 Nisan’da Başkan Obama’nın Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yapılacak anma törenlerine gidip gitmeyeceği konusunda ise şunları söyledi: “Başkan Obama’nın Erivan’a gideceğini düşünmüyorum. Ama üst düzey bir isim gidecektir.