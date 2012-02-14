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Yaşam

Washington'da eşcinsel evliliğe onay

Yasa, eyalette 7 Haziran'da yürürlüğe girecek. Washington, ABD'de eşcinsel evliliklere izin veren 7. eyalet oldu.

14 Şubat 2012 15:05

 

T24 - ABD'nin Washington eyaletinde Vali, eşcinsel evliliğe izin veren yasayı onayladı.
    

Washington eyaleti Valisi Christine Gregoire, eyalette eşcinsel evliliğe izin veren yasayı imzalayarak, hemcins çiftlere bundan böyle ayrımcılık yapılmayacağı, eşit muamele edileceği için gurur duyduğunu söyledi.
    

Yasa, eyalette 7 Haziran'da yürürlüğe girecek. Washington, ABD'de eşcinsel evliliklere izin veren 7. eyalet oldu.
    

Öte yandan Washington eyaletinde eşcinsel evlilik karşıtları, yeterli imza toplayarak yasayı referanduma götürmeye çalışacaklarını açıkladılar. Eşcinsel evlilik destekçileri ise olası bir referanduma hazır olduklarını söylediler.

 

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