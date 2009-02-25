Washington yönetiminden İran için özel temsilci

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Wood, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bölge, Amerika'nın iki savaşı sürdürdüğü çatışmalar, terör, kitle imha silahlarının yayılması, enerji, ekonomik gelişme, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi konularında sınavlarla karşı karşıya bulunduğu bir yer. Bu bölgede ABD'nin amaç ve politikalarına desteği ilerletmemiz gerekiyor" dedi.Sözcü Wood, Ross'un yeni görevinde ABD yönetimine stratejik tavsiyelerde bulunacağını ve yeni politika yaklaşımlarını koordine edeceğini söyledi. Wood, "Büyükelçi Ross bize çok büyük bir tecrübe sağlayacak" dedi.Dennis Ross, ABD'nin eski başkanı Bill Clinton döneminde de Ortadoğu özel temsilciliği görevini üstlenmişti. ABD Başkanı Barack Obama yeni dönemde İran ile diyalog kurulmasının amaçlandığını belirtiyor.Geçen haftalarda da ABD'nin Ortadoğu özel temsilciliğine eski senatör George Mitchell, Afganistan-Pakistan özel temsilciliğine de Richard Holbrooke atanmıştı.