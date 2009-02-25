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Dünya

Washington yönetiminden İran için özel temsilci

ABD, İran ve Güneybatı Asya'nın bazı bölümleri için özel temsilci olarak kıdemli diplomat Dennis Ross'u atadı

25 Şubat 2009 02:00

ABD, İran, Basra Körfezi bölgesi ve Güneybatı Asya'nın bazı bölümleri için özel temsilci olarak kıdemli diplomat Dennis Ross'u atadı.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Wood, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bölge, Amerika'nın iki savaşı sürdürdüğü çatışmalar, terör, kitle imha silahlarının yayılması, enerji, ekonomik gelişme, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi konularında sınavlarla karşı karşıya bulunduğu bir yer. Bu bölgede ABD'nin amaç ve politikalarına desteği ilerletmemiz gerekiyor" dedi.

Sözcü Wood, Ross'un yeni görevinde ABD yönetimine stratejik tavsiyelerde bulunacağını ve yeni politika yaklaşımlarını koordine edeceğini söyledi. Wood, "Büyükelçi Ross bize çok büyük bir tecrübe sağlayacak" dedi.

Dennis Ross, ABD'nin eski başkanı Bill Clinton döneminde de Ortadoğu özel temsilciliği görevini üstlenmişti. ABD Başkanı Barack Obama yeni dönemde İran ile diyalog kurulmasının amaçlandığını belirtiyor.

Geçen haftalarda da ABD'nin Ortadoğu özel temsilciliğine eski senatör George Mitchell, Afganistan-Pakistan özel temsilciliğine de Richard Holbrooke atanmıştı.

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