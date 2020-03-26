Washington Üniversitesi analizi: Koronavirüs nedeniyle ABD'de 4 ayda 81 bin kişi ölebilir

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) araştırmacılarının, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) ilişkin analizinde ABD'de 4 ay içinde 81 bin kişinin ölebileceği tahmininde bulundu.

Yaş, cinsiyet, önceden var olan sağlık sorunları, hastaneye yatış ve ölüm oranları gibi bilgileri değerlendiren araştırmacılar; eyaletlerdeki hastanelerin yoğun bakım ve ventilatör kapasitelerini analiz ederek öngörüde bulundu.

Mevcut eğilimlere dayanarak, araştırmacıların yaptığı modellemeye göre, nisanın ikinci haftasından itibaren ülkedeki salgının kapasiteyi çok aşacağı ve ölüm rakamlarının günde 2 bin 300'lere kadar olabileceği uyarısı yapıldı.

Analizde, gelecek 4 ay içinde ABD'de yaklaşık 81 bin kişinin virüs nedeniyle öleceğinin tahmin edildiğinin altı çizildi.

IHME Direktörü Christopher Murray, insanların sosyal mesafe kurallarını hafifletmesi durumunda, salgının gidişatının keskin bir şekilde daha kötü yönde değişeceği uyarısında bulunarak, "Umarız bu tahminlerimiz, sağlık sektöründeki liderlere, önümüzdeki haftalarda hizmetlerine ihtiyaç duyacakları hastalara yönelik kaliteli bakım sunmak için bir an önce yenilikçi yollar bulmalarına yardımcı olur." diye konuştu.