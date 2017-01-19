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Dünya
Deutsche Welle

Washington Trump dönemine hazırlanıyor

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın yemin ederek görevine başlamasına kısa bir süre kaldı. DW Washington temsilcisi Michael Knigge Trump'ın Beyaz Saray'a taşınmasına başkentte nabız yokladı.

19 Ocak 2017 23:52

Amerikalıların milli bayramı için gerekli olan tüm koşullar sağlanmış durumda. Geleneksel devir teslim töreni çerçevesinde Donald Trump'ın başkanlık yeminini edeceği sahnenin yanı sıra taze başkanı Capitol Hill'den Beyaz Saray'a taşıyacak hattın da hazırlıkları tamamlanmış bulunuyor. Hattın çevresinde geniş çaplı park yasakları ve polis kordonu uygulanacak. Yalnızca başkentten değil, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen 30 bin civarındaki güvenlik personeli de göreve hazır durumda.

Oteller de tamamiyle dolmuş vaziyette. Online konaklama rezervasyon platformu Airbnb, Donald Trump'ın devir teslim törenine tanıklık edebilmek adına ülkenin dört bir yanından Washington'a akın eden yüz binlerce kişi olduğunu ve rezervasyonların rekor sayıya ulaştığını açıkladı.

Sevinç ve hayal kırıklığı bir arada

Sevinç ve hayal kırıklığını bir arada yaşayan Trump destekçilerinden biri, Kaliforniyalı Nina Detrow. Seçimlerde Trump'a oy veren Detrow, ilk kez bir devir teslim törenine katılacağı için çok heyecanlı. Detrow, turistler için bolca seçenek sunduğunu düşündüğü Washington kentini çok beğenmiş olsa da kafasını kurcalayan bir konu var: "Trump'a destek vermek üzere burada olduğum için bana gücenen ve kızan bazı arkadaşlarım var ve bu beni büyük hayal kırıklığına uğrattı."

Nina Detrow, nihayetinde Trump'ın seçilmiş ABD başkanı olduğunu ve ona şimdi gerçek bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyor. Detrow'a göre bu zaferi sonuna kadar hak etmiş olan Trump, onu seçen ve seçmeyen "her Amerikalı’nın başkanı", kaldı ki başarısız olduğu takdirde dört yıl sonra gidecek. Detrow'un Trump'ın başarılı olacağına inanmasının nedeni, Trump'ın diğer siyasetçilerden farklı olması, tipik siyasetçi sözleri söylememesi, yeni şeyler söylemesi. Tam da bu nedenle Trump'ı desteklediğini belirten Detrow, Trump'ın bazen söylememesi gereken şeyler de söylediğini, ama bunu herkesin yaptığını ifade ediyor: "Trump sokaktaki insanlar gibi konuşuyor."

Kumsalı Trump'a yeğlemek

Kuzey Carolinalı Jane Brown içinse sorun tam da bu, yani Trump'ın üslubu. Oğlunu ziyaret etmek amacıyla Washington'da bulunan Brown, Donald Trump'ın devir teslim törenine soğuk yaklaşıyor ve tören gerçekleşmeden önce kentten ayrılmayı düşünüyor. Brown, Donald Trump'ın ABD başkanı olduğuna tanıklık etmektense Kuzey Carolina'nın kumsalında olmayı yeğleyeceğini söylüyor. Brown, "Seçilmiş başkan iki vazgeçilmez özellik olan empati ve terbiyeden yoksun. Ve bu özellikleri yakında edinmediği takdirde bu ülke bölünmüş olarak kalacak ve bir gün kendi içerisinde patlayacak".

Peki Brown Barack Obama'dan sonra başkanlık koltuğuna oturacak Trump'a bir şans vermeyi hiç mi düşünmüyor? "Umarım Trump beni yalancı çıkarır ve başarılı olur" diyen Jane Brown, yine de Trump'ın derinden bölünmüş ülkeyi yeniden birleştirmeyi başaracağına pek ihtimal vermiyor. Brown, Trump'ın tek derdinin kişisel gücü olduğu ve sırf bu yüzden başkanlık yarışına girdiği görüşünde. Brown'a göre ABD başkanının gücü nihayetinde dünyanın parasıyla satın alınamayacak bir güç, bu güce sahip olmanın tek yoluysa Beyaz Saray'a seçilmiş olmak.

Jane Brown, Donald Trump'ın başkanlığını reddetmekte yalnız değil. Bugüne kadar hiçbir seçilmiş ABD başkanı, devir teslim töreninden önce bu kadar düşük onaylanma oranlarına sahip olmamıştı. Aynı şekilde daha önce bir başkan göreve başlamak üzereyken devlet kurumlarına hiçbir zaman bugünkü kadar protesto dilekçesi gelmemişti. Öte yandan şu ana kadar 60 Demokrat kongre üyesi ve hatta sayısı bundan da fazla olan Cumhuriyetçi, Trump'ın devir teslim törenine katılımlarını iptal etmiş durumda. Birçoğunun gerekçesiyse, Trump'ın geçtiğimiz günlerde insan hakları ikonu John Lewis'le ilgili söylediği sert sözler oldu.

Müzik birleştirir

Sonuç itibariyle, gerçekleşmek üzere olan törenle ilgili pek olumlu bir işaret mevcut değil. Dört yılda bir gerçekleşen bu gelenekselleşmiş törenin tek düzenlenme nedeni yeni başkanı makamına oturtmak değil, aksine bölünmüş ulusu yeniden bir araya getirmek. Ancak bu sefer siyasi ve toplumsal cepheler tarihte hiç olmadığı kadar sertleşmiş olduğundan ötürü, bu amaca bu sefer pek ulaşılamayacak gibi gözüküyor.

Ancak bugün, Beyaz Saray'daki son gününde Barack Obama'ya hoşça kal hediyesi vermek üzere randevu almayı başardıkları için çok mutlu olan insanlar da var. Bu insanlar, Donald Trump'ın devir teslim törenine tanıklık edecekleri için de mutlular. Onlardan biri olan Michelle Urzynicok, törene müziğiyle katkıda bulunacak Birleşik Devletler Donanma Bandosu'nda klarnet çalıyor. Beyaz Saray'a taşınacak kişi demokrat da olsa, cumhuriyetçi de olsa, bu gelenek 1801 yılından beri sürüyor. Urzynicok'un bakış açısıysa belli: "Cumayı iple çekiyoruz."

© Deutsche Welle Türkçe

Michael Knigge

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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