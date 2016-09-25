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Dünya
Deutsche Welle

Washington saldırısı sonrası bir Türk gözaltında

Washington’da beş kişinin ölümüne neden olan saldırının zanlısı yakalandı. Zanlının Arcan Çetin isimli bir Türk vatandaşı olduğu bildirildi.

25 Eylül 2016 15:37

ABD'de Washington eyaletine bağlı Burlington'daki bir alışveriş merkezinde etrafa ateş açarak beş kişinin ölümüne neden olan saldırının zanlısı, olaydan yaklaşık 24 saat sonra yakalandı.

Zanlının 20 yaşındaki Arcan Çetin isimli bir Türk vatandaşı olduğu açıklandı.

Türkiye doğumlu olan Çetin'in ABD'ye göç ettiği ve burada ‘'yasal ve süresiz oturum izni'' bulunduğu belirtildi.

Yetkililer Çetin'in oturduğu Oak Harbor civarında ele geçildiğinde silahsız olduğunu ancak ‘'bir zombi gibi davrandığını'' söyledi.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında dört kadın ve bir erkek bulunuyor.

Saldırgan alışveriş merkezinde etrafa ateş açtıktan sonra olay yerinden yürüyerek uzaklaşmıştı. Polis, saldırının gerçekleştiği alışveriş merkezinin güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceleyerek saldırganın bir resmini yayınlamış ve bu yolla kimliğine ulaşmıştı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Olayın görgü tanıklarından Jo Zavala önce silah sesleri duyduğunu ardından mağazadan insanların dışarı doğru kaçıştığını gördüğünü belirtmişti. Yerel K5 kanalına konuşan Zavala "Ardından silahını doğrultarak insanlara ateş açan bir adam gördüm. Bakmak istediğimde beni gördü ve silahını doğrulttu, ben de kaçtım" diye konuşmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

dw, afp / SÖ, BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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