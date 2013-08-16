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Bilim / Teknoloji

Washington Post'un internet sitesi 'hack'lendi

ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesi, internet sitelerinin "hack"lendiğini bildirdi

16 Ağustos 2013 08:12

 

Gazete editörlerinden Emilio Garcia-Ruiz'in yaptığı açıklamada, sitenin sabah saatlerinde siber saldırıya uğradığı ifade edildi. İnternet sitesinin yaklaşık 30 dakika boyunca, kendilerini "Suriye Elektronik Ordusu" diye tanıtan grubun sayfasına yönlendirildiğini belirtildi.
Garcia-Ruiz, gazete çalışanlarından birinin kişisel elektronik posta adresinin de grup tarafından ele geçirildiğini ifade etti.
Suriye yönetimini desteklediği bilinen grubun daha önce de bazı medya kuruluşlarının Twitter hesaplarına müdahale ettiği belirtiliyor.
 

 

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