Washington Post'un internet sitesi 'hack'lendi

Gazete editörlerinden Emilio Garcia-Ruiz'in yaptığı açıklamada, sitenin sabah saatlerinde siber saldırıya uğradığı ifade edildi. İnternet sitesinin yaklaşık 30 dakika boyunca, kendilerini "Suriye Elektronik Ordusu" diye tanıtan grubun sayfasına yönlendirildiğini belirtildi.

Garcia-Ruiz, gazete çalışanlarından birinin kişisel elektronik posta adresinin de grup tarafından ele geçirildiğini ifade etti.

Suriye yönetimini desteklediği bilinen grubun daha önce de bazı medya kuruluşlarının Twitter hesaplarına müdahale ettiği belirtiliyor.