Washington Post'tan Erdoğan'a 'hassas' karikatür

Amerikan Washington Post gazetesi, Türkiye'de 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanmasını karikatürize etti.

Ann Telnaes imzası ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan fazla hassas" başlığıyla yayımlanan karikatürle birlikte "16 yaşındaki bir lise öğrencisi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için tutuklandı" bilgisi verildi.

Washington Post karikatüristi Telnaes'in 2001 yılında "Siyasi Karikatür" dalında Pulitzer Ödülü kazandığı belirtildi.