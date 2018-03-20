Washington Post'tan Afrin analizi: Suriyeli Kürtlerin yenilgisi ABD'ye bir darbe daha vurdu

Washington Post'ta Ishaan Tharoor imzalı bir Afrin analizi yayınlandı. Analizde, Türkiye'nin Suriye'deki ilerleyişinin bölgeye yeni bir İslamcı militan dalgası getirmesinden korkulduğu belirtildi. "Suriyeli Kürtlerin yenilgisi ABD politikasına bir darbe daha vurdu" başlıkla analizde, "Türkiye'nin George Orwell eserlerinden çıkmışçasına" Zeytin Dalı Harekâtı'nın "Washington'ın Suriye'deki şaşkın rolünü de gösterdiği" vurgulandı.

YPG'nin ABD'de siyasetçiler, köşe yazarları ve entelektüeller tarafından gerici ve radikallerin etkin olduğu bölgede seküler ve "liberal" bir ekip olarak görüldüğünü belirten Tharoor, Türkiye'nin YPG'ye desteği sınırlarında bir Kürt devleti kurulmasına destek olarak gördüğünü yazdı.

"ABD, operasyonu sonlandıracak etkiye sahip değildi"

Tharoor, "Operasyon başladığında Afrin'deki Kürtler yalnız olduklarını fark etti, tarihin başka anlarında Orta Doğu'daki diğer Kürtler gibi" diye yazdığı analizine şöyle devam etti:

"ABD Ankara'da operasyonu sonlandırmak için gerekecek etkiye sahip değildi.

"Haberlere göre Donald Trump operasyonu kınarken üst düzey yetkililer Ankara'ya ABD'nin YPG'ye desteğini gözden geçireceğini söylüyordu.

"Washington Merkezli düşünce kuruluşu Center for a New American Security'den Nicholas Heras 'Afrin krizi ABD'li siyasetçilerin Suriye'de birden fazla işi aynı zamanda yapmasının ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Şu anki durum işkembeden sallama politikasıdır' diyor.

"Beyaz Saray Suriye politikasında tutarlılık ve hüner sorunu yaşıyor. Trump yönetiminin Suriye'deki savaşa dair bağlılıkları arasında derin farklar var. Trump IŞİD'i bombalamaktan bahsederken bazı yetkililer bölgedeki ABD varlığını güçlendirip Esad'ı istifaya zorlamayı düşünüyor.

"SDG ve Esad'ın hedefleri aynı"

"Washington Post'tan Paul Sonne ve Karen DeYoung, üst düzey bir yetkilinin Suriye Demokratik Güçleri'nin Esad ile bir anlaşmaya varması gerektiğini, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırmak istemediğini söylediğini yazdı. Yetkiliye göre SDG ve Esad ortak hedefleri paylaşıyor: Muhalifleri, IŞİD'i ve Türk güçleri Suriye'den çıkarmak.

"Bir diğer yetkili ise Esad'ın savaşı kazanmakta olduğu fikrini reddediyor ve rejimin her zamankinden güçsüz olduğunu söylüyor.

"Bunun gibi fikir ayrılıkları Washington'ın bölgedeki faaliyetleri için sorun yaratmaya devam ediyor.

"Türkiye göle bir taş attı, sudaki dalgalar kısa sürede dinmeyecek gibi"

"National Interest'e yazan Seth Frantzman, 'ABD Suriye'de bir güven kriziyle karşı karşıya. 2017 sonbaharında IŞİD karşıtı operasyonlar nihayete erene kadar iyi giden politikası şimdi sorunlarla karşı karşıya. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Washington'ın Suriye'deki faaliyetlerini sonlandırmasını istiyor' diyor.

"Washington faaliyetlerini sonlandırmasa da Suriye'de inisiyatif alan bölgesel güçler tarafından sürekli köşeye sıkıştırılıyor. Tahrir Institute for Middle East Policy'den Hassan Hassan 'Türkiye göle bir taş attı' diyor ve ekliyor: Sudaki dalgalar kısa sürede dinecek gibi gözükmüyor."