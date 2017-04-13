Washington Post: Türkiye, gazeteci hapishanesine dönüştü; medyaya baskı inanılmaz boyutlarda

T24 / Çeviri

ABD saygın gazetelerinden Washington Post, birçok yazarı ve çalışanı tutuklanan Cumhuriyet gazetesine yönelik baskılarla ilgili haberinde, Türkiye’de basının baskılar sonucu gücünü giderek yitirdiğini yazdı.

11 Cumhuriyet çalışanının aylardır hapiste tutulduğu kaydedilen haberde, Türkiye’de gazeteciliğin her zaman riskli bir iş olduğu, ancak özellikle 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşmanlarının peşine düşmesiyle medyaya baskının inanılmaz boyutlara geldiği belirtildi. Özellikle birçok Kürtçe yayının ve Gülen cemaatiyle bağlantılı yayın kuruluşlarının kapatıldığına, ülkede 120’yi aşkın gazetecinin tutuklu olduğuna ve Türkiye’nin dünyanın başlıca gazeteci hapishanesine dönüştüğüne dikkat çekilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

“Ancak bazı davalar, özellikle de ana akım medyada hükümet karşıtı yayın yapan ve Gülen yanlılarını sık sık eleştiren Cumhuriyet’e yönelik soruşturma, basın hakları savunucuları için hükümetin tüm eleştirel ve bağımsız sesleri susturmaya çalıştığının bir kanıtı. Arka planda da Erdoğan’ın gücünü büyük oranda artıracak referandum var. Hükümetin ‘evet’ söylemi medyada baskın durumda. Hükümetin referandumdan zaferle çıkmasının, gazeteciler dahil farklı kesimlere baskıyı artıracağı söyleniyor.”

New York Times: Muhaliflere baskı,

Türkiye’yi kaosa sürüklüyor

New York Times gazetesi ise, Türkiye’de darbe girişimi sonrası binlerce kişinin muhalif oldukları gerekçesiyle kamu görevinden alındığını yazdı. Hükümetin toplumun her kesiminde muhalifleri temizlemeye çalıştığı ve bu durumun ülkeyi giderek büyüyen bir kaosa sürüklediği kaydedilen yazıda, “Ortaya çıkan sosyal maliyet çok büyük. Gözlemciler, 1200’e yakın okulun, 50 hastanenin ve 15 üniversitenin kapandığını söylüyor” denildi.