Washington Post: Trump, IŞİD sonrası dönemde Türkiye'nin desteğini istiyor

Amerikan Washington Post gazetesi, Washington yönetiminin YPG’ye silah sevkiyatını bitirerek Türkiye’nin bu konudaki rahatsızlığını sonlandırmayı hedeflediğini yazdı. Gazeteye göre bununla amaçlanan IŞİD sonrası dönemde ABD’nin, artan İran ve Rusya etkisine karşı Türkiye’nin desteğini araması.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında önceki gün Suriye’deki durumun ele alındığı telefon görüşmesi başta Amerikan basını olmak üzere Batılı medya kuruluşlarında yankı buldu. Bu görüşmede Ankara, Trump’ın YPG’ye silah sevkıyatına son vereceğini açıklamış, Beyaz Saray da daha sonra bunu teyit etmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre Amerikan Washington Post (WP) Trump yönetiminin YPG’ye silah sevkıyatını sonlandırmaya hazırlandığını, Beyaz Saray’ın da bunu doğruladığını belirten gazete, son hamlenin terör örgütü IŞİD'in yenilgiye uğratıldığı bir ortamda Suriye’deki iç savaşa siyasi çözüm çabalarını artırma ile İran’ın artan etkisine karşı koymaya yönelik yeni bir yönelime işaret ettiğini ifade etti.

"Kürtler öfkelenebilir"

WP’ye göre silah sevkiyatının kesileceği açıklamasını Türk tarafı ilk açıkladığında Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi şaşırdı. Daha sonra gelen Beyaz Saray açıklaması ile belirsizlik son buldu. Gazete, Suriyeli Kürtlere silah sevkıyatına son verme kararının ABD ile Türkiye arasındaki önemli bir gerilim kaynağını ortadan kaldıracağını belirtti.

"Türkiye'siz olmaz"

Trump ve Erdoğan görüşmesinin Soçi kentinde yapılan Türkiye-Rusya-İran liderler zirvesini izlediğine dikkat çeken WP, Türkiye’yi de yanlarına alan Rusya ile İran’ın bir ittifak oluşturduğunu, DEAŞ yenildiği için de ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesini dile getirdiklerine dikkat çekti. Barış planı olmaksızın Suriye’den çekilmeyi Washington yönetiminin bir başarısızlık olarak göreceğini belirten gazete, ABD Savunma Bakanı Mattis’in, “Şu anda ayrılmayacağız” sözlerini hatırlattı.

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey de WP’ye yaptığı açıklamada, Kürtlere silah sevkıyatının kesilmesinin Suriye’de verimli bir rol oynamayı ve İran destekli güçleri zayıflatmayı öngören değişen bir stratejiye işaret ettiğini kaydetti. Jeffrey, “DEAŞ’a karşı mücadele öyle bir öncelikti ki, başka şeylerden önce buna odaklanmalıydık. Şimdi konvansiyonel savaş bittiğine göre daha büyük bir politika ile geliyoruz. Bunu Türkiye’siz yapamayız. Suriye’de kalmak istiyorsak Türklerle ilişkileri düzeltmeliyiz” dedi.

Fransız AFP ajansı da eski elçi Jeffrey’nin görüşlerine başvurdu. Jeffrey, “Türk üsleri, Türk hava sahası ve Türk diplomasisinin desteği olmaksızın Suriye’de uzun vadeli faaliyet sürdüremeyiz. 24 saat öncesine göre Türklerle daha iyi mi durumdayız? Muhtemelen” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin PYD’ye verdiği silahların neredeyse 4 bin TIR’ı bulduğunu ve bunun Türkiye için güvenlik tehdidi oluşturduğunu söylemişti.