Washington Post `Masumiyet Muzesi`ni secti

Amerika`nin yazılı basındaki en saygın temsilcilerinden Washington Post, 2009'un `en iyi` ve `en kötü`lerini seçti.



Bu çercevede bugün sabah özel bir kitap eki yayımlayan Washington Post, 2009`un en iyi 10 kitabı arasında yaklaşık 2,5 ay önce İngilizce baskısı piyasadaki yerini alan `Masumiyet Müzesi`ni gösterdi.



`Kurgu` başliği altında Post`un seçtiği beş kitaptan birisi olan `Masumiyet Müzesi` böylece 2009 yılının `en iyi 10 kitabı` arasına katıldı. Post`un önemli kitap eleştirmenlerinden Marie Arana, neden bu kitabı seçtiklerini açikladığı kısa notta, Orhan Pamuk`u `kendi jenerasyonunun en büyük yazarı` olarak nitelendirdi. Arana, Amerika satiş fiyatı 28.95 dolar olan `Masumiyet Müzesi`nin. basit bir aşk öyküsü gibi okunmakla birlikte zengin bir metin çalısması olduğunu ifade etti.