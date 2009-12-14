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Kültür-Sanat

Washington Post `Masumiyet Muzesi`ni secti

ABD'nin yazılı basındaki en saygın temsilcilerinden Washington Post, 2009'un `en iyi` ve `en kötü`lerini seçti.

14 Aralık 2009 02:00

Amerika`nin yazılı basındaki en saygın temsilcilerinden Washington Post, 2009'un `en iyi` ve `en kötü`lerini seçti.

Bu çercevede bugün sabah özel bir kitap eki yayımlayan Washington Post, 2009`un en iyi 10 kitabı arasında yaklaşık 2,5 ay önce İngilizce baskısı piyasadaki yerini alan `Masumiyet Müzesi`ni gösterdi.

`Kurgu` başliği altında Post`un seçtiği beş kitaptan birisi olan `Masumiyet Müzesi` böylece 2009 yılının `en iyi 10 kitabı` arasına katıldı. Post`un önemli kitap eleştirmenlerinden Marie Arana, neden bu kitabı seçtiklerini açikladığı kısa notta, Orhan Pamuk`u `kendi jenerasyonunun en büyük yazarı` olarak nitelendirdi. Arana, Amerika satiş fiyatı 28.95 dolar olan `Masumiyet Müzesi`nin. basit bir aşk öyküsü gibi okunmakla birlikte zengin bir metin çalısması olduğunu ifade etti.

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