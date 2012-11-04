Washington Post: Erdoğan'ın yükselişini Esed engelledi

Washington Post gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi “model olacak bir Müslüman demokrasiye dönüştürme planlarının hem yurt içinde hem de yurt dışında artan tehditlerle karşı karşıya bulunduğunu” savundu. Gazete Suriye nedeniyle Erdoğan'ın "en büyük stratejik test ile karşı karşıya bulunduğunu" iddia etti.

Washington Post gazetesi, “Türkiye’de Suriye, Erdoğan’ın otoritesine yeni bir test oluşturuyor” görüşünü başlığa çıkarttığı geniş haberinde Başbakan Erdoğan’ın “son 10 yılda Çin tarzı bir ekonomik mucizeye başkanlık edip Ortadoğu’da neo Osmanlı bir nüfuz tesis ederken, ülkesini model bir Müslüman demokrasi dönüştürmeyi taahhüt ederek dönüştürücü lider olarak yükseldiği” yorumu yaptı.

Buna karşın, Türkiye’yi halen “sarsan” zorlukların bulunduğunu öne süren gazete, Suriye’de tırmanan krizin, Erdoğan’ın yabancı müttefikleri ve seçmenlerinden daha güçlü bir uluslararası müdahale için destek sağlamak amacıyla mücadele etmesine neden olduğunu yazdı.



'Binlerce laik muhalife tazyikli su'



WP, birçok gözlemci hala Türkiye’yi Müslüman dünya için bir model olarak görse de, binlerce laik muhalifin geçen hafta, Erdoğan’ın artan dini ve otokratik eğilimi olarak kınadıkları şeylere karşı düzenledikleri gösteri sırasında tazyikli su ve göz yaşatıcı gaz ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Türkiye’de ekonomik büyümenin de yavaşlamakta olduğunu, doğrudan yabancı yatırımlarının ve sermaye girişlerinin azaldığını kaydeden gazete, haberinde Erdoğan’ın Suriye’deki ihtilaf nedeniyle “en büyük stratejik testle karşı karşıya bulunduğunu” iddia etti.



Esed'e karşı 'daha agresif eylem çağrıları geri tepti



Türkiye’nin Suriye’ye ciddi bir müdahalesi olasılığının azaldığı görüşünün dile getirildiği Ankara mahreçli haberde Erdoğan’ın Başşer Esed’i düşürmeye yönelik “daha agresif eylem çağrılarının geri teptiği” görüşlerine yer verildi.

Bu bağlamda WP, Dışişleri eski Bakanı Yaşar Yakış’ın, “Türkiye, Suriye politikalarını Esed’in gidişinin çok yakın olduğu varsayımına dayandırdı ancak o hala orada ve Türkiye, dış oyuncularca tek başına bırakıldı” değerlendirmesini aktardı.

ABD gazetesi, PKK’nın yeni saldırılarına da dikkat çektiği haberinde Erdoğan’ın “kökleri İslam’da olan partisinin yükselişinin Türkiye’deki toplumsal normlara birçok görünür değişiklik getirdiğini” belirtirken başörtüsünü hatırlattı.



İbrahim Kalın: Türkiye daha demokratik oldu



Erdoğan’ı eleştirenlerin başbakanlık makamını “bizzat dini teşvik etmek için kullandığını” öne sürdüklerini belirten gazete haberini, Başbakan’ın Başdanışmanı İbrahim Kalın’ın “Türkiye, daha demokratik oldu, daha az demokratik değil. 10 yıl önce başörtülü kızlar üniversiteye bile gidemiyorlardı. Türkiye, daha dindar olmuyor, sadece din daha görünür hale geliyor” sözleriyle noktaladı.