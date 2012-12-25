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Politika

Washington Times, Erdoğan'ı 4 Osmanlı padişahına benzetti

Washington Times gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan’ı 4 Osmanlı padişahına benzeten bir haber-yorum yazısı yayınladı

25 Aralık 2012 10:25

Washington Times gazetesi, "Batı’nın en son istediği şey Ankara’da yeni bir sultan" yorumu yaparak Başbakan Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Washington Times gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan’ı 4 Osmanlı padişahına benzeten bir haber-yorum yazısı yayınladı. Washington yönetiminin Erdoğan’a verdiği desteğin yersiz olduğunu belirten gazetenin, Erdoğan’ı benzettiği padişahlar ve gerekçeleri şöyle:

Sultan Bayezid: 1485’te Bayezid, matbaayı yasaklamıştı, Erdoğan’ın Türkiyesi de dünyada en çok gazetecinin hapis yattığı ülke.

Sultan Abdulhamid: 1880’de Abdülhamid, Şeyh Ubydullah’ın tavsiyesini dinleyerek Kürtler’e kısmı otonomi vermiş, ancak daha sonra bunu geri almıştı. Erdoğan da Kürt açılımının ardından Abdülhamid gibi davrandı.

Sultan Mahmud: Kendi istediklerini yapmayan padişahlara karşı ayaklanan Yeniçeriler’e karşı Sultan Mahmud Yeniçeri Ocağı’nı kapatmıştı. Erdoğan da Ergenekon davasıyla partisine muhalefet eden yüzlerce general ve üst düzey subayı etkisiz hale getirdi.

Sultan Selim Üçüncü: Selim, reform yanlısı iyi eğitimli bir padişahtı ancak orduyu reforme etme girişimi başarısız oldu ve suikast sonucu hayatını kaybetti. Başbakan Erdoğan da kendini tehdit altında hissetmiş olacak ki muhalif kimliğiyle tanınan ODTÜ’ye 2500 polis, 20 zırhlı ve 105 koruma aracıyla gitti.

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