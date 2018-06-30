Washington Post: Erdoğan otokrasiye doğru bir adım daha attı, muhalefetin rekabete inancı azalıyor

Washington Post'un WorldPost adlı platformunun yayın yönetmeni Nathan Gardels tarafından kaleme alınan yazıda "Erdoğan otokrasiye doğru bir adım daha attı", "Muhalefetin rekabete inancı azalıyor" ifadelerine yer verildi.

Türkiye’deki seçimler, ‘çoğunlukçu demokrasinin liberal değerlerle uyuşmadığı’nın yeni bir kanıtı olarak değerlendirildiği yazıda şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oyların yaklaşık yüzde 53’ünü alarak otokrasiye doğru bir adım daha attı. Liderliğini yürüttüğü AKP yine Meclis’e hükmedecek. Bu kez Kürt karşıtı miliyetçi müttefikiyle koalisyon hâlinde. Liberal anayasacılıktan uzaklaşılmasına karşı seferberliğe geçen toplumun diğer yarısı, daha da yabancılaştı. Erdoğan’a bir seçim daha kaybeden muhalefetin demokratik rekabete inancı da azalıyor. Görünen o ki Türkiye’nin asker güdümlü seküler geçmişinde baskılananlar sandık nöbetini sürdürüyor. Bugün otoriter askeri idarenin yerini çoğunlukçu demokrasi almış durumda."

* Söz konusu çeviri, Diken'den alınmıştır



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