Washington Post, Donald Trump'ın kasetini yayınladı

Amerika'nın 45'inci başkanının belirleneceği başkanlık yarışında dün akşam patlak veren kaset skandalı, Donald Trump'ı çok zor durumda bıraktı.

Washington Post'un yayımladığı iki dakikalık video kasette, 'cinsiyetçi' olmakla eleştirilen Trump, kadınlar hakkında tepkiye yol açacak ifadeler kullanıyor.

İki başkan adayı Hillary Clinton ve Donald Trump arasındaki kritik ikinci açık oturumdan sadece 48 saat önce ortaya çıkan 2005 tarihli kasette Donald Trump, o zamanlar Access Hollywood programının sunucusu Billy Bush adlı gazeteci ve kimliği belirsiz bir şahısla bir otobüste, programın bir diğer sunucusu Nancy O'Dell hakkında şöyle konuşuyor:

Trump: Biliyorsun, ona flört etmek için yaklaştım. Palm Beach'teydi.

Belirsiz şahıs: Eskiden muhteşemdi. Hâlâ da güzel.

Trump: Ona yaklaştım ama başaramadım. İtiraf ediyorum. Onu (cinsel ilişki anlamındaki argo sözcük) istedim. Evliydi.

Belirsiz şahıs: Bu çok büyük haber. (Bu sırada otobüs duruyor ve halkla ilişkiler uzmanı bir kadın Trump'ı karşılamak için kapıya yaklaşıyor)

Trump (kadını kastederek): Ağzıma bir Tic Tac (naneli sakız) atmalıyım. Olur da onu öpmeye başlarsam diye. Biliyorsun güzel kadınlara otomatikman ilgi duyuyorum. Öpmeye başlıyorum. Magnet gibi. Öpüyorum. Beklemiyorum. Ve yıldızsan bunu yapmana izin verirler. İstediğini yapabilirsin.

Bush: Her istediğini mi?

Trump: Kadınları (kadın cinsel organı)ndan elleyebilirsin. Ne istersen yapabilirsin.

2005 yılında kayıt edildiği anlaşılan kaset Donald Trump'ın ilk ve tek vukuatı değil. Başkanlığı kazanabilmek için kadınların oyuna ihtiyaç duyan Trump'ın kadınlar için "şişman, köpek, domuz" tabirlerini kullanması tepkiye neden olmuştu. Trump, geçmişte kendi öz kızı İvanka için de "seksi" tabirini kullanmış ve kızı olmasa onunla flört edeceğini söylemişti.

Kasetle ilgili yorumu sorulan Donald Trump bunun onbir yıl önce yapılmış özel bir konuşma olduğunu, erkekler arasında bir şakalaşmadan ibaret olduğunu ve Bil Clinton'ın kendisinden daha berbat şeyler söylediğini belirtip yarım ağızla özür diledi.

Politik yelpazenin her yanından politikacılar ve yorumcular Donald Trump'a tepkilerini göstermekte gecikmediler. Rakibi Hillary Clinton attığı tweet'te "Bu korkunç. Bu adamın başkan olmasına izin veremeyiz" dedi. Temsilciler Meclisi sözcüsü Cumhuriyetçi Parti'den Paul Ryan, bugün yapacağı etkinliğe davet ettiği Donald Trump'ın davetini geri çektiğini, etkinliğe Trump'ın katılmayacağını söyledi. Bu hareketin, Paul Ryan'ın ve diğer Cumhuriyetçilerin Trump'tan desteğini çekip çekmediği anlamına gelip gelmediğini zaman gösterecek.

