Washington Post da Trump'ın 'yasaklı listesi'ne girdi

Medya ile inişli çıkışlı ilişkisini sürdüren ABD başkan adaylarından Donald Trump, kendisiyle ilgili asılsız haberler yaptığı gerekçesiyle ülkenin en büyük gazetelerinden Washington Post’un akreditasyonunu iptal etti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, kampanyasıyla ilgili haberleri nedeniyle Washington Post’u yerden yere vuran Trump, Facebook hesabında “İnanılmaz hatalı haberciliği ve Trump kampanyasıyla ilgili tutumu nedeniyle şarlatan ve yalancı Washington Post’un basın akreditasyonunu iptal ediyoruz” notunu paylaştı.

Washington Post’un "Donald Trump Başkan Obama’nın Orlando saldırısında yer aldığını öne sürüyor" başlıklı haberine tepki gösteren Trump, "Obama’yı terörle mücadele konusunda eleştirmesinin gerçek dışı bir şekilde çarpıtıldığını" savundu.

Washington Post:

Basın özgürlüğünün hiçe sayılması

Washington Post Sözcüsü Kristine Coratti Kelly ise, Trump’ın eleştirisinin ardından haberin başlığının değiştirildiğini ancak Trump’ın kendileriyle herhangi bir iletişim kurmadığını söyledi. Gazeteden yapılan açıklamada, "Trump’ın akreditasyonu iptal etme kararının 'basın özgürlüğünün hiçe sayılması’ anlamına geldiği" kaydedildi. Açıklamada ayrıca Washington Post ekibinin yasağa rağmen "Trump’ın kampanyasını tarafsız ve doğru bir şekilde izlemeye ve aktarmaya devam edeceği" belirtildi.

Gazetecileri Koruma Komitesi Direktör Yardımcısı Robert Mahoney ise, “Ülkedeki en yüksek makama aday biri, gazetede hakkında ne yazıldığını seçemez. Bu otoriter liderlere gelecekte özgür basını susturmak için bahane sağlar” diye konuştu.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, daha önce de Huffington Post, BuzzFeed, Des Moines Register ve Politico’nun akreditasyonunu iptal etmişti. Trump, geçen ağustos ayında da kadın sunucunun sorularını beğenmediği için Fox TV kanalını boykot etme kararı almıştı.

Huffington Post: Kulübe hoşgeldin

Akreditasyonu iptal edilen gazeteler arasında yer alan Huffington Post da Twitter'dan Washington Post'un hesabını mentionlayarak, "Kulübe hoş geldin" mesajı yazdı.