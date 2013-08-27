Washington Post: BM heyeti Şam'dan ayrıldığında operasyon başlayabilir!

Kimyasal saldırı sonrası gündeme gelen Suriye'ye yönelik askeri müdahalenin ayrıntıları netleşiyor. ABD’nin Washington Post gazetesi, askeri harekatın BM heyetinin Şam'dan ayrılmasının ardından gerçekleşebileceğini yazdı.

Suriye’de kimyasal silah kullanılmasının ardından askeri operasyon seçeneğini masaya yatıran ABD ve müttefiklerinin nasıl bir plan hazırladıkları az da olsa belli oldu. Washington Post gazetesi, Suriye'ye yönelik askeri harekatın süre ve kapsamının sınırlı tutulacağını belirtti.

Gazeteye göre, harekat iki günden fazla sürmeyecek. Suriye'deki hedefler, denizden fırlatılacak Cruise füzeleriyle vurulacak. ABD'nin Akdeniz'de Suriye'ye yakın noktada 4 savaş gemisi bulunuyor.

Askeri harekatta uzun menzilli bombardıman uçaklarının da kullanılması gündemde. Hava saldırılarında Şam rejiminin deniz, hava ve kara savunma sistemleri hedef alınacak.

Başkent Şam, Humus, Halep, Hama ve Lazkiye gibi kentlerde veya yakınlarında bulunan askeri tesisler de vurulacak.



İngiltere'den destek gelecek



İngiliz Independent gazetesi ise, Şam rejiminin vurulması için bastıran İngiltere'nin, harekata Tomahawk ve Tornado füzeleriyle donatılmış denizaltılarıyla destek vereceğini yazdı.

Gazeteye göre, askeri müdahaleden yana olan Fransa da Charles de Gaulle uçak gemisi ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) savaş uçaklarıyla harekata katılacak.

Suriye'ye müdahale ihtimali değerlendirilirken, Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki İngiliz üssünde hareketlilik dikkat çekiyor. Üsse inen askeri uçak sayısında artış olduğu bildirildi.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin savaş ve kargo uçakları Ada'nın güneyindeki "Ağro-tur" üssüne gitmeye başladı. İngiltere'nin Suriye sınırına 160 kilometre mesafede bulunan hava üssüne bir nakliye uçağının indiği görüldü. Üssün, uluslararası müdahale halinde merkez olarak kullanılacağı belirtildi.



İncirlik de kullanılabilir



ABD’nin başını çektiği bir hava ve deniz operasyonu başlatılması halinde, Adana’daki İncirlik üssünün de kullanılabileceği belirtildi.

Suriye’nin başkentine 400 km mesafede bulunan üssün, hava operasyonlarının yanı sıra, askeri müdahale için de uygun olduğu biliniyor. Türkiye, Gaziantep ve Adana’da ayrıca NATO’nun bataryalarını bulunduruyor.

Akdeniz’de bekleyen Amerikan savaş gemilerinin, operasyona Tomahawk ve Cruise füzeleriyle destek vermesi bekleniyor. Mezilleri 1100 km olan füzelerin, operasyon halinde öncelikli olarak Suriye’nin hava savunma sistemlerini hedef alması bekleniyor.



5. Filo hazır



ABD’nin aynı zamanda Ürdün’de 300 ABD askerinin bulunduğu bir üssü bulunuyor. Suriye’ye en yakın mesafede bulunan bu üste 24 tane F-16 savaş uçağı bulunduğu iddia ediliyor.

ABD’nin Basra Körfezi’nde bulunan ve bir kasabayı dolduracak personele sahip uçak gemileri bulunan 5. Filo’su, olası operasyona yer alabilir.

İngiltere’nin ise Adriyatik denizinde 4 savaş gemisi bulunuyor ancak operasyonda rol alıp almayacakları belli değil. İtalya’nın Napoli kentindeki NATO üssünün ise uzak kalmasından dolayı kullanılması planlanmıyor.

İngiltere Kıbrıs'a uçak sevkiyatına başladı

Öte yandan, Güney Kıbrıs'ta Suriye hareketliliği yaşandığı belirtiliyor. Adadan gelen bilgiler İngiliz savaş ve kargo uçaklarının Akrotiri hava Üssü'nde konuşlandığı yönünde. Yolcu uçağı pilotlarının verdiği bilgilere göre, İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo kargo uçakları ve radarlarında gördükleri savaş uçakları Kıbrıs civarında devriye geziyor. Akrotiri Hava Üssü Suriye'ye yaklaşık 160 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve olası bir bombalama görevi için uygun uzaklıkta yer alıyor. Yine bölgede bulunan yetkililerin belirttiğine göre Kıbrıs'ta son 48 saat içersinde yoğun bir askeri hareketlilik yaşanıyor.