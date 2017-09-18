Washington Post: Belki de Türkiye tehdit edilmeli...

Washington Post gazetesinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi yayımlanan başyazıda "Belki de belirli silahların satışının engelleneceğine dair bir tehdit, böylesi bir gaddarlığın bedeli olacağını ifade etmenin daha anlamlı bir yolu olur" ifadesi yer aldı. Erdoğan'ın korumalarının, geçen mayıs ayında ABD'de protestoculara "müdahale ettiği" hatırlatılan yazıda "Böylesi bir gaddarlığın bedeli olacağını ifade etmenin daha anlamlı bir yolu olur" dendi.

Başyazıda özetle şunlar kaydedildi:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında Türk korumaların barışçıl protestoculara karşı şiddet içeren saldırısının üzerinden geçen dört ayda hiçbir şey, Türkiye hükümetinin Amerikan topraklarında demokratik ilkelere yapılan bu saldırı konusunda sorumluluk almasını sağlayamadı. Ne Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen protestolar, ne Kongre’de her iki partinin birden kınaması, ne de Tük güvenlik yetkilileri hakkında iddianame hazırlanması. Belki de belirli silahların satışının engelleneceğine dair bir tehdit, böylesi bir gaddarlığın bedeli olacağını ifade etmenin daha anlamlı bir yolu olur.”

"Kendi ülkesinde gibi davranıyor"

“Erdoğan’ın korumalar hakkındaki iddianameler konusunda ‘Amerika’da adaletin nasıl çalıştığının çok açık net skandal ifadesidir’ demesi, kendi ülkesinde muhalefet hakkında, özgür basına ve bağımsız yargıya karşı gaddarca sergilediği saygısızlıkla uyumlu”