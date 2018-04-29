Washington Post: ABD, Erdoğan'ın 12 koruması hakkında cezai kovuşturma başlatıyor

Amerikan Washington Post gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisi sırasında Türkiye Büyükelçiliği konutu önünde yaşanan kavgayla ilgili olarak, 12 koruma görevlisi hakkında cezai kovuşturma başlatılacağını yazdı.

Haberde, cezai kovuşturmanın bugün Washington Belediye Başkanı Muriel E. Bowser ve Washington Emniyet Müdürü Peter Newsham tarafından basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

Washington Post haberini adlarını açıklamadığı iki kaynağa dayandırdı.

Polis yetkilileri, ABD'de aranan ve Türkiye'de oldukları tahmin edilen 12 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını söyledi.

Washington polisi, son haftalarda ABD Dışişleri Bakanlığı ve Gizli Servisi ile birlikte gönrüntüleri incelediklerini ve bundan sonra atacakları adımlar konusunda çalıştıklarını açıkladı.

Washington Post, konuyla ilgili görüş almak için temas kurulan Washington Büyükelçiliği'ndeki yetkililere ulaşılamadığını da yazdı.

Gazeteye konuşan analistler ve hukukçular, Türkiye'nin iade etmemesi nedeniyle bu kişileri yargı önüne çıkarmanın zor olabileceğini söyledi.

Kavgayla ilgili olarak ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Eyüp Yıldırım ve Virginia eyaletinde ikamet eden Sinan Narin gözaltına alınmıştı.

Gazete, "nitelikli saldırı" ile suçlanan Narin'in bugün Washington'da hakim önünde çıkarılacağını belirtiyor.

"Adam yaralama" ve "nitelikli saldırı" ile suçlanan Yıldırım'ın ise New Jersey'den Washington'a getirilmesinin beklendiği kaydediliyor.

New York Times gazetesinin haberinde ise Yıldırım ve Narin, Erdoğan'ın destekçileri olarak tanımlandı.

Gazete, Yıldırm ve Narin'in Erdoğan'a destek için Washington'a gittiklerini, güvenlik görevlileriyle resmi bir bağlantıları olup olmadığının bilinmediğini aktardı.

Yumruklaşmaya varan kavga, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ayki ABD ziyareti sırasında meydana gelmişti. Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Erdoğan'ı protesto eden göstericilere, Erdoğan'ın korumaları ve Türk güvenlik görevlileri müdahale etmişti.

Olaylarda 11 kişi yaralanmış, bu kişilerden dokuzu hastaneye kaldırılmıştı.

Polis olayı "barışçıl protestoculara vahşi bir saldırı" şeklinde tanımlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kavgaya tanık olmuştu.

ABD Türkiye'ye resmi şikayette bulunmuş ve Türk güvenlik görevlilerinin kavgaya karıştıklarını doğrulamıştı.

Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri ise protestocuların Erdoğan'ı desteklemeye gelenleri provoke ettiğini ve grubun kendilerini savunmak için karşılık verdiklerini söylemişti.