Washington'ın ardından New York'ta da acil durum ilan edildi

ABD'de New York Belediye Başkanı Bill De Blasio, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için acil durum ilan etti. New York Valisi Andrew Cuomo da 500'den fazla kişinin katılacağı tüm etkinlikleri eyalet bazında yasakladığını açıkladı.

Vali Cuomo, eyalette kalabalık toplanmaların azaltılması yönünde bir dizi yeni tedbirler aldıkları belirterek, Broadway tiyatrolarının da bu kapsamda kapatılacağını açıkladı. Broadway gösterilerinin 13 Nisan’a kadar yapılmayacağını belirtti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Belediye Başkanı Muriel Bowser, dün (11 Mart 2020) yaptığı basın toplantısında, bölgede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.