Washington'dan Soylu'nun "15 Temmuz'un arkasında ABD var" sözlerine yanıt: Temelsiz ve gerçek dışı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, İçileri Bakanı Süleymen Soylu'nun "15 Temmuz'un arkasında ABD vardı" söylemini yalanladı ve tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "ABD'nin 2016 darbe girişiminde hiçbir rolü yoktur.Türk yetkililer tarafından son zamanlarda ortaya atılan iddialar tamamıyla yanlıştır" ifadelerini kullandı. Price, açıklamayı Twitter'dan paylaşırken de 15 Temmuz'da ABD'nin rolü olduğu iddialarının "temelsiz ve gerçek dışı" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Price, ABD'yi darbe girişiminde rol almakla suçlayan açıklamaları "yersiz ve sorumsuzca" diyerek eleştirdi.

Türkiye'nin bir NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik partneri olduğu hatırlatılan açıklamada, bu tür iddiaların ortaya atılmasının bu statülerle tutarsız olduğu iddia edildi.

İçişleri Bakanı Soylu, Haber Global'de katıldığı bir programda, "15 Temmuz'un arkasında sadece FETÖ yok, ABD var" demişti.

İçişleri Bakanı ertesi gün Hürriyet'ten Nedim Şener'e yaptığı açıklamada da "Amerika'nın 15 Temmuz'un arkasında olduğu apaçık ortada. Onların talimatıyla bunu icra eden de FETÖ idi" diye konuşmuştu.