Washington Büyükelçiliği'nden Gülen’in kaçırılacağı iddialarına yanıt

Nafiz Albayrak / New York, 12 Kasım (DHA) - Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, Wall Street Journal gazetesinde çıkan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanlarından Michael Flynn’in 15 milyon dolar karşılığında Fethullah Gülen’in ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yaşadığı çiftliğinden zorla alınarak Türk hükümetine teslim edilmesi için bir anlaşma yaptığı iddiaları ile ilgili haberleri yalanladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Fethullah Gülen’in, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki kişi olduğu belirtildi ve darbe girişimi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast planlarının da bulunduğu da belirtildi.

Gülen’in iadesinin, iki ülke arasındaki suçluların iadesi anlaşması çerçevesinde yürütüldüğü belirtilen açıklamada, “Fethullah Gülen’in darbe girişiminin planlayıcısı olması ve halen Amerika’da yaşıyor olması Türk halkı için şaşırtıcı ve moral bozucu bir durumdur. ABD’de ilgili kurumlardaki meslektaşlarımızla, Fethullah Gülen Terör Örgütü’nün suçlarını tüm kapsamlarıyla kavramaları ve iki ülke arasındaki suçluların iadesi anlaşması kapsamında Gülen’in iadesinin gerekçelerini anlamaları için yakın bir çalışma yürütüyoruz” denildi. Açıklamada, ayrıca Gülen’in kaçırılmasıyla ilgili haberlerin asılsız ve gülünç olduğu belirtildi.

Açıklama, Wall Street Journal gazetesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başladıktan yaklaşık üç hafta kovduğu danışmanlarından Michael Flynn’in, Türkiye ile 15 milyon dolar karşılığında anlaşarak Fethullah Gülen’in ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yaşadığı çiftliğinden zorla alınarak Türk hükümetine teslim edilmesi için bir anlaşma yaptığı iddiaları ile ilgili haberlerin ardından geldi.

Eski CIA Direktörü James Woolsey, ABD Başkanı Donald Trump’ın istifasını istediği, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile bazı Türk yetkililer arasında, Fethullah Gülen’i, ABD’nin hukuki süreci göz ardı edilerek ülkeden nasıl gizlice çıkarılabileceğinin tartışıldığını öne sürmüştü.

Mart ayında Wall Street Journal gazetesine konuşan Woolsey, kendisinin de katıldığı, New York’ta yapılan Birleşmiş Milletler Zirvesi sırasında, 19 Eylül 2016’da gerçekleşen görüşmede Michael Flynn, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da bulunduğunu açıklamış, o sırada ABD seçimlerinde başkanlık için yarışan Donald Trump’ın danışmanı olarak görev yapan Flynn ile Türk yetkililer arasında ‘Fethullah Gülen’in, ABD’nin sınır dışı uygulaması kural ve koşullarını, sınır dışı etmeye yönelik hukuksal ve yasal süreci göz ardı ederek, Fethullah Gülen’in gizlice Türkiye’ye getirilmesini tartıştıklarını’ söylemişti.

Rusya ile bağlantılarını sakladığı için ABD Başkanı Trump tarafından Ulusal Güvenlik Danışmanı görevinden alınan Flynn, Türkiye adına lobicilik yaptığı da daha sonra ortaya çıkmıştı.