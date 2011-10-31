-Washington Büyükelçiliğinde resepsiyon WASHINGTON (A.A) - 31.10.2011 - Amerikan-Türk Konseyi'nin (ATC) 30'uncu yıllık konferansının açılış resepsiyonu düzenlendi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın ev sahipliğindeki resepsiyonda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin de aralarında olduğu Türk ve Amerikalılardan oluşan kalabalık bir davetli topluluğu hazır bulundu. ATC, Türkiye'nin Amerikalı Dostları (AFOT), Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) ve Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) tarafından başkent Washington'daki Ritz-Carlton Oteli'nde 31 Ekim-2 Kasım günleri arasında düzenlenecek konferans, bugün yapılacak açılış konuşmalarıyla başlıyor. Türk-Amerikan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağı konferans bu yıl ''Geçmişin Onuruyla Geleceği Şekillendirmek'' temasını taşıyor. Konferans, her yıl olduğu gibi bu yıl da yine hem Türkiye hem de ABD'den çok sayıda üst düzey ismi ağırlayacak. Konferansın bu yılki konuşmacıları arasında, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey de bulunuyor. Konferansın bugünkü bölümünde, Başbakan Yardımcısı Babacan, ABD Dışişleri Bakanı Clinton, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Tan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Selim Yenel, ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Philip Gordon ve ABD Savunma Bakanlığının Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Alexander Vershbow'un da aralarında olduğu katılımcılar söz alacak. İki ülke arasında bir işbirliği platformu oluşturulması, siyasi ve ekonomik ilişkiler hakkında bilgi paylaşımında bulunulmasının amaçlandığı konferans çerçevesinde 3 gün boyunca siyasi ve ekonomik ilişkiler ile savunma alanında birçok oturum ve panel düzenlenecek. Bu oturum ve panellerde, güvenlik ve savunmayla alakalı konularla savunma sanayinde işbirliği, Türkiye ve ABD'deki iş ve yatırım ortamları, ticari ilişkiler, enerji konuları, dış ilişkiler, Avrupa Birliği, bankacılık ve finans, altyapı, tarım ve gıda gibi alanlar masaya yatırılacak.