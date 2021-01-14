Washington, Biden'ın yemin gününe hazırlanıyor; binlerce Ulusal Muhafız, başkente gönderildi

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ABD'de Ulusal Muhafız birlikleri gelecek hafta Joe Biden'ın yemin edip başkanlığa başlayacağı törenden önce şiddet olaylarını önlemek için başkent Washington DC'ye gelmeye başladı.

ABD'de Kongre'nin azil sürecini ilerlettiği ve Başkan Donald Trump'ın destekçilerine şiddet olaylarına karışmaması çağrısı yaptığı günde 20 Ocak'ta şehirde bulunacak 20 bin Ulusal Muhafızın bir bölümü göreve başladı.

Şehirde çeşitli yol ve metro istasyonları kapatılırken, bazı bölgelerin önüne çitler çekildi.

Trump'ın yemin töreni sırasında 8 bin Ulusal Muhafız görev yapmıştı.

Geçen hafta Trump destekçilerinin düzenlediği saldırıdan sonra Ulusal Muhafız güçleri 24 saat boyunca Kongre binasında nöbet tutuyor. ABD basını, görev saatlerini bitiren Ulusal Muhafızların Kapitol Binası'nın lobisinde yerde uyuduğunu görüntüledi.

Washington DC polis şefi, cuma gününden beri Kongre binasında Ulusal Muhafızlar bulunduğunu ve yemin törenine giden süreçte sayının daha da artacağını söyledi.