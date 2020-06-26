Washington, ABD'nin 51. eyaleti oluyor

ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde, başkent Washington'ın 51.eyalet olarak kabul edilmesine yönelik tasarı kabul edildi.

Temsilciler Meclisinde bugün yapılan oylama ile Washington'a eyalet statüsü verilmesi tasarısı 232'ye karşı 180 oy ile kabul edildi. Başkente eyalet statüsü verilmesini destekleyen Demokratlar, Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi liderliğinde evet oyu kullandı. Pelosi, uzun zamandır başkentin düşük statüsü nedeni ile ciddi haksızlığa uğradığını savunuyordu. Tasarı, bir sonraki aşamada ise Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu oluşturduğu Senato'da oylanacak.

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın Washington'ın 51. eyalet olmasıyla ilgili yasa tasarısının önüne gelmesi halinde veto edeceğini açıklamıştı. Trump, Washington'a eyalet statüsü verilmesinin Temsilciler Meclisi ve Senato'da daha fazla Demokrat vekilin olmasına yol açacağına inanıyor.

Eyalet statüsü tartışması neden yeniden gündeme geldi?

Temsilciler Meclisi'nde Washington D.C.'yi temsil eden ancak oy hakkı bulunmayan Kongre üyesi Eleanor Holmes Norton, 1993 yılında benzer bir tasarı sunmuş ancak tasarı Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Kongre'de reddedilmişti.

Siyah Kongre üyesi Norton o günden bu yana her yıl aynı tasarıyı Kongre'ye sundu. Koronavirüs salgını nedeniyle ABD Kongresi'nde çok sayıda yasa tasarısının gündeme alınması gecikmiş olsa da, başkentin eyalet olmasını öngören bu son tasarıya yoğun ilgi var.

Bunun nedenlerinden biri, Başkan Trump'ın St. Johns Kilisesi'ne yürüyerek gidip elinde İncil ile poz vermesi öncesinde, Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Park'taki barışçı göstericilere federal güvenlik güçlerinin müdahale etmesinin ardından gelen eleştiriler.

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Demokrat Kongre Üyesi Steny Hoyer, başkentte yaşananların ardından, ‘'Washington halkına saygı göstermek adına böyle bir tasarı sunmak için uygun bir zaman olduğunu düşündük'' dedi.

Koronavirüs salgını ve protestolar sırasında Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'a sık sık meydan okuyan siyah belediye başkanı Muriel Bowser geçtiğimiz haftalarda Demokrat Kongre üyesi Steny Hoyer ile bir araya gelerek kendisine eyaletleri temsil eden 51 yıldızın bulunduğu bir ABD bayrağı vermişti.

ABD'deki yedi siyah kadın belediye başkanından biri olan Bowser, ‘'Washington D.C.'de başka eyaletlerden gelen askerler olmamalı. Federal güvenlik güçleri Amerikalılar'ın üzerine yürümemeli. Yerel bir güvenlik meselesinde Amerikalılar'a saldırmak için onay bekleyen askerler şehrimizin etrafında olmamalı'' demişti.

Başkan Trump ise Washington Belediye Başkanı'nı Twitter'dan hedef alarak ‘'Bütçesi tamamen kontroldan çıkan ve yardım için sürekli bize gelen Washington D.C.'nin beceriksiz Belediye Başkanı şimdi de Ulusal Muhafız'ı karşısına alıyor'' diye yazmıştı.