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Spor

Warriors'un fişini Bogdanovic çekti

Curry ve Durant'ten yoksun çıkan Warriors'ı deplasmanda deviren Kings'te gecenin yıldızı Bogdan Bogdanovic oldu.

28 Kasım 2017 16:05

NBA'in son şampiyonu Golden State Warriors'ın bu sezonki sürpriz mağlubiyetlerine bir yenisi eklendi. İki yıldızı Stephen Curry ve Kevin Durant'ten yoksun çıktığı maçta Sacramento Kings'i Oracle Arena'da konuk eden Warriors, rakibine 110-106 mağlup oldu.

Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan maçın son dakikasına 106-106'lık eşitlikle girilirken, konuk ekibi galibiyete taşıyan isim eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic oldu. İlk olarak Draymond Green ile bire bir kaldığı pozisyonda bulduğu basketle takımını 108-106 öne geçiren Sırp yıldız, daha sonra geldiği serbest atış çizgisinde de ikide iki yaparak maçın fişini çekti. Bogdanovic kenarda başladığı maçı 12 sayı 2 ribaunt 3 asistle tamamladı.

Deplasmanda 8 maç sonra galip gelen Sacramento Kings'te kenardan oyuna dahil olan Willie Cauley-Stein 19 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. George Hill'in 16 sayıyla oynadığı konuk ekipte Garrett Temple ve Frank Mason da 14'er sayı kaydetti.

İç sahada 6 maç sonra mağlubiyetle tanışan Warriors'ta ise maçın en skoreri olan Klay Thompson'ın 21, Patrick McCaw'un 16 ve Draymond Green'in 14 sayısı yeterli olmadı.

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