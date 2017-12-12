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Spor

Warriors, Curry’nin yokluğunu hissettirmiyor

Evinde Portland Trail Blazers'ı mağlup eden son şampiyonun galibiyet serisi yedi maça çıktı

12 Aralık 2017 17:00

Golden State Warriors, sakatlığı bulunan All-Star oyun kurucusu Stephen Curry'den yoksun çıktığı 3. maçından da galip ayrıldı. Konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 111-104 yenen Warriors, üst üste 7. galibiyetini aldı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Warriors'ta 28 sayı 9 ribaunt 5 asist 3 blokla oynayan Kevin Durant ve 24 sayı kaydeden Klay Thompson öne çıktı.

Yenilgi serisi 5 maça çıkan Trail Blazers'ın All-Star oyun kurucusu Damian Lillard 39 sayıyla sahanın en skoreri oldu. C.J. McCollum ise 21 sayı kaydetti.(Eurosport)

ETİKETLER

WarriorsBlazersNBAGalibiyet7 maçlık seriCurrysiz 3 maç

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