Warren Buffett bir seferde 63 gazete satın aldı

ABD'li ünlü yatırımcı Warren Buffett, bir seferde 142 milyon dolar ödeyerek 63 gazete satın aldı. Buffett parasını sokağa atmadığını, yazılı basının geleceği olduğuna inandığını söyledi.

Dünyanın en zengin işadamlarından biri olan 81 yaşındaki Warren Buffett ilk parasını sokakta gazete satarak kazanmıştı. O zamandan beri Buffett özellikle yazılı medyaya büyük bir sempati duyuyor. ABD'li işadamı Buffett'ın bu sempatisi sonunda bir yatırıma da dönüştü.

Gazete satın almanın "ölü yatırım" olduğunun konuşulduğu bir dönemde, Warren Buffett ABD'nin güneyinde 142 milyon dolar ödeyerek 63 yerel gazeteyi birden şirketleri arasına kattı.

Gazetelerin internet karşısında can çekiştiği bir dönemde böylesine riskli bir yatırım yaptığı eleştirilerine ise, Buffett şu sözlerle cevaplandırdı: "Toplumsal dokunun hala bozulmadığı, insanların birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olduğu küçük kentler ve kasabalarda, yerel gazeteler hala çok önemli bir görev üstleniyor. Eğer başka yerde bulamayacakları haberleri, gazete yoluyla bu insanlara ulaştırmaya devam edersek, yazılı medyanın hala iyi bir geleceğe sahip olduğunu düşünüyorum."



44 milyar dolar serveti var



Amerikan ekonomi dergisi Forbes'ın listesine göre Warren Buffett, 44 milyar dolar servetiyle hala dünyanın en zengin üçüncü kişisi. Sadece bu yılın ilk çeyreğinde 3.2 milyar dolar kar elde ettiği belirtildi.

Warren Buffett'ın protast kanserine yakalandığı belirtilmişti ancak geçtiğimiz ay şirketinin yıllık toplantısında kendisini çok iyi hissettiğini söylemişti.