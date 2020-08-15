Warren Buffett altınla önce dalga geçti, sonra yatırım yaptı

Milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway Inc., ikinci çeyrekte portföyüne Barrick Gold Corp.'u ekleyerek dünyanın en büyük ikinci altın madencisinin hisselerinde güçlü bir yükselişi tetikledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Berkshire, Cuma günü yapılan kamu açıklamasına göre Barrick'in yüzde 1,2'sine denk gelen 20,9 milyon hisse senedini aldı. Söz konusu hisselerin piyasa değeri yaklaşık 560 milyon dolara denk geliyor.

Buffett, altın yatırımıyla ilgili geçmiş açıklamalarında "bir çiftlik ya da şirket" gibi üretken olmadığını vurgulayarak, uyarılarda bulunuyordu. Ancak üretim maliyeti sabit kalırken fiyatlardaki yükselişin kâr marjlarını artırması, altın madencilerini giderek daha cazip bir yatırım haline getirdi.

Barrick ve Newmont Corp. gibi büyük madenciler sektörden yıllar önce kaçan yatırımcıların geri gelmesini umuyorlar. Milyarder hedge fon yöneticisi John Paulson'ın fonu Paulson & Co. da portföyündeki Barrick hisselerini artırdı.

New York'ta işlem gören Barrick'in hisse senetleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 8,11 yükseldi.

Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıların sektöre milyarlarca dolarlık giriş yapmasına neden oluyor. Değerli metal madencilik şirketleri ikinci çeyrekte ikincil halka arzlarda 2,4 milyar dolarlık sermaye topladı.

Fed'in faiz indirimleri ve tahvil faizlerindeki düşüşten destek bulan ve yatırımcılarına faiz ödemeyen altın, bu yıl 2011 rekorunu geçmesinin ardından 2 bin doları aşarken, cuma günü 1.945 dolardan kapattı.