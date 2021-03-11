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Ekonomi

Warren Buffett, 90 yaşında 100 milyar dolarlık servete ulaştı

11 Mart 2021 10:25

Servetiyle on yıllardır dünyanın en zenginleri arasında yer alan ancak son dönemde listenin zirvesinden düşen ünlü yatırımcı Warren Buffett yeniden en zenginler listesinin üst sıralarına tırmandı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 90 yaşındaki Buffett’in serveti 100.4 milyar dolara ulaştı, Buffett böylece aralarında Jeff Bezos, Elon Musk ve Bill Gates’in de olduğu zenginler kulübünde 6. sıraya yerleşti.

Bloomberght'nin haberine göre; Buffett’in servetinin artmasında devlet teşvikleri, Merkez Bankası politikası ve hisse senedi piyasalarındaki yükseliş etkili oldu.

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