Warner Bros, Fantastik Canavarlar 3'te eşcinsel ilişkiden bahsedilen sahneyi Çin gösteriminden kaldırdı

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Fantastic Canavarlar serisinin üçüncü filmi Dumbledore’un Sırları’nda Dumbledore ve Grindelwald arasında eşcinsel ilişkiden bahsedilen sahneler, Çin’deki gösterimde kaldırıldı.

BBC’de yer alan habere göre, Fantastik Canavarlar Dumbledore’un Sırları filminde, Dumbledore ve Grindelwald arasındaki eski ilişkiden bahsedilen sahneler, yapım şirketi Warner Bros tarafından kaldırıldı.

Yapımcılar, Çin versiyonunda Jude Law’ın karakteri ve Mads Mikkelsen’in canlandırdığı Grindelwald arasındaki eski ilişkilerinden bahseden konuşmayı kesti. Filmin geri kalanında oynama yapılmazken yapımcılar, “filmin ruhunun aynı kaldığını” iddia etti.

Harry Potter serisinin yazarı J.K Rowling, 2007 yılında Dumbledore karakterinin eşcinsel olduğunu açıklamış ancak bu filme kadar buna değinen bir sahne olmamıştı.