Warhol Jackson portresini satışa çıkarıyor

Christie’s müzayede evi tarafından düzenlenecek satışta portrenin 500 bin ile 700 bin dolar arasında bir fiyata alıcı bulucağı tahmin ediliyor.76 santimetreye 66 santimetre boyutlarındaki portre, Warhol’un 1984’te yaptığı Jackson tabloları arasında yer alıyor. Jackson portresinde saçlarında kırmızı ve sarı ışıltılarla ‘Thriller’ albümünü çıkardığı dönemde giydiği ceketiyle resmedilmiş. Christie’s yetkilileri, tabloyu satmak isteyen kişinin, Jackson’ın bu portresini 1990’lı yıllarda Andy Warhol Vakfı’ndan satın alan özel bir koleksiyoncu olduğunu açıkladı. New York’taki bir sanat galerisi, Jackson’un yine Warhol tarafından yapılmış bir portresini geçen ağustos ayında kimliğini açıklamadığı bir kişiye satmıştı.Galerinin açıklamadığı portrenin satış fiyatının 1 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.