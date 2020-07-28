Wanda Nara'dan "cinsel ilişki" sorusuna ilginç yanıt: Her gece yapıyorum, sen neden denemiyorsun?

PSG forması giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medyada takipçisinin yaptığı yoruma verdiği yanıtla gündeme geldi.

Instagram'da yaklaşık 7 milyon takipçiye ulaşan Wanda Nara, son olarak "Masum Yüz" başlığıyla bir fotoğraf paylaştı ve bir takipçisinin "Girdiğin cinsel ilişki nedeniyle nerede olacağını kim tahmin edebilirdi?" yorumuna ilginç bir yanıt verdi.

Bu yorumu yanıtsız bırakmayan Wanda, verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Takipçisinin yorumuna anında cevap veren model, "Her gece yapıyorum. Sen neden denemiyorsun?" dedi. Wanda Icardi'nin bu yorumuna binlerce yanıt gelirken bu sözleriyle bir kez daha gündem oldu.