WamS: Anis Amri'nin saldırı planları biliniyordu

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Alman emniyet ve istihbarat birimleri geçen yıl Berlin'deki bir Noel panayırına düzenlenen saldırının faili Anis Amri'yi bugüne kadar açıklanandan çok daha uzun süredir takip ve gözlem altında tutuyordu.

Gazetenin haberine göre Anis Amri hakkında gizli görev verilen 'bağlantı adamları'nın raporlarına, telefon görüşmesi kayıtlarına ve internet takiplerine dayanan binlerce dosya bu durumu ortaya koyuyor.

Kasım 2015'ten beri takip ediliyordu

Gazeteye göre Federal Başsavcılık, Amri'yi Alman Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) ve Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Emniyet Teşkilatı'nca görevlendirilen bir bağlantı adamı tarafından izlettirmeye başladı. Bunun IŞİD'e savaşçı topladığı gerekçesiyle Hildesheim'daki bir caminin imamıyla ilgili gizli soruşturma kapsamında yapıldığı belirtiliyor.

Haberde 24 Kasım 2015'te yani Breitscheid Meydanı'ndaki Noel panayırına düzenlenen saldırıdan bir yıl önce Amri'yi izlemekle görevlendirilen "Murat" kod adlı bağlantı adamının Amri'nin saldırı planıyla ilgili Düsseldorf Eyalet Emniyet Teşkilatı'nı detaylı şekilde bilgilendirdiği belirtiliyor. Bu bilginin tüm diğer bilgiler gibi buradan BKA, Federal Başsavcı ve Federal Anayasayı Korunma Dairesi'ne iletildiği kaydediliyor.

Telefonu Aralık 2015'ten beri dinleniyordu

Bu bağlamda 3 Aralık 2015'ten bu yana Anis Amri'nin sürekli değiştirdiği cep telefonu dinleniyor, internet bağlantısı takip ediliyordu. Amri'nin 2015 yılının aralık ayının ortasında patlayıcı maddelerin nasıl karıştırılacağı, nasıl bomba ve el bombası yapılacağına dair bilgileri internetten indirdiği de belirtiliyor.

Amri'nin en geç 2015 Şubat'ında IŞİD'in Libya'daki iki önemli ismi ile telefonda görüştüğü ve intihar eylemcisi olmak istediğini onlara bildirdiği kaydediliyor.

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Federal Anayasayı Koruma Dairesi Ocak 2016'da Amri hakkında iki sayfalık bir analiz de derlemişti. Analizin dairenin Başkanı Hans-Georg Maaßen tarafından da imzalandığı kaydediliyor. Hatta Amri için Berlin'de özel bir memur görevlendirildiği belirtiliyor.

Ströbele: Çok büyük bir skandal

O dönemde Almanya'da istihbarat teşkilatlarından sorumlu Federal Meclis Parlamento Kontrol Komitesi'nde görevli olan Hans-Christian Ströbele, Amri'nin bunca zaman tutuklanmamasının ardında büyük ihtimalle Amerikan istihbaratının ya da ordusunun parmağı olduğunu savundu. Ströbele saldırının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hükümetin olayın arka planıyla ilgili açıklama yapmamasını da "çok büyük bir skandal" olarak değerlendirdi.

Anis Amri 19 Aralık 2016'da çaldığı kamyonu başkentin merkezinde bulunan Noel panayırındaki insanların üzerine sürerek 12 kişiyi öldürmüş, yaklaşık 100 kişiyi de yaralamıştı. Olay Almanya'da IŞİD'in düzenlediği en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçmişti. Amri, birkaç gün sonra İtalya'da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

dpa/AFP, BW/ÖA

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