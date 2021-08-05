Walter Isaacson, Elon Musk'ın biyografisini yazıyor

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, biyografileriyle tanınan Walter Isaacson'un hayatını yazmaya başladığını ifade etti.

Twitter üzerinden açıklamada bulunan Musk, ''Tesla, SpaceX ve genel olarak benim hakkımda merak ettiğiniz şeyler varsa Walter Isaacson bir biyografi yazıyor'' ifadelerini kullandı.

Tulane Üniversitesi'nde bir profesör olan Isaacson, Benjamin Franklin, Henry Kissinger ve Steve Jobs'un da biyografilerini yazmıştı.

Musk, kitabın ne zaman yayımlanacağı ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.