-Walt Disney'in eski çizim filmi açık artırmada RENO/LONDRA (A.A) - 28.11.2011 - Dünyanın en ünlü film ve animasyon üreticilerinden Disney Company'nin kurucusu Walt Disney'in eğlence sektöründe dev bir isim haline gelmeden önce çizdiği bir karikatür ile kayıp olduğu düşünülen ancak İngiltere'de ortaya çıkan bir çizgi filmi açık arttırmayla satılacak. Disney'in 1920 yılından önce çizdiği düşünülen ve sigara içen şapkalı şişman bir adamı resmettiği ''Fill Up My Can'' isimli imzalı karikatürü ABD'nin Reno kentinde bu hafta, ünlü Disney karakteri Şanslı Tavşan Oswald'ın maceralarından birini konu edinen 5 dakikalık ''Hungry Hobos'' isim çizgi filmi ise Los Angeles'ta Aralık ortasında düzenlenecek açık arttırmalarda satışa sunulacak. Bir dönem Walt Disney'in kızkardeşi Ruth Disney'e ait olan ''Fill Up My Can''in 35 bin ila 50 bin dolar arasında bir rakama alıcı bulması beklenirken, en ünlü Disney karakteri Mickey Mouse'un ''prototipi'' olduğu düşünülen Oswald'ı konu alan ve İngiltere'deki bir film arşivinde rutin bir katalog incelemesi sırasında bulunan kayıp yapıtın en az 30 bin dolara satılacağı tahmin ediliyor.