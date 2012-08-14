Walt Disney'e başörtüsü davası

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Imane Boudlal, Walt Disney'e başörtü ile çalışmasına izin verilmediği için tazminat davası açtı.

28 yaşındaki Imane Boudlal; başörtü takmak için yöneticilerinden izin istediğini, ancak talebinin şirketin kılık kıyafet yönetmeliğine uymadığı gerekçesiyle reddedildiğini belirtti.

Disneyland'de garson olarak çalışan Boudlal, yöneticilerin kendisine müşterilerle temas halinde olmayacağı bir iş teklif ettiğini, bunu kabul etmemesi üzerine de işten kovulduğunu ileri sürdü.

Dava dilekçesinde çalışanlar arasında Boudlal'e çirkin lakaplar takıldığı iddiası da yer alıyor.

Dini ayrımcılıkla suçlanan Walt Disney ise, "Şirketimiz bugüne kadar çalışanlarının dini taleplerini fark gözetmeksizin karşılamaya gayret göstermiştir" açıklamasını yaptı.