Walt Disney'e 200 milyon dolarlık şok

T24 - Walt Disney'in filmlerinden John Carter'ın sinema tarihinin en büyük fiyaskolarından biri olması ve 200 milyon dolar zarar etmesi bekleniyor.

BBC'nin haberine göre, kurgusal bir karakter olan Amerikalı eski bir yüzbaşının kendisini aniden Mars'ta bulmasını anlatan film, yılın ilk çeyreğinde Disney'e 80-120 milyon dolar zarar getirebilir.

Disney'in hisseleri, zarar beklediğini açıklamasından sonra yüzde 1 düşüş gösterdi.

Kayıp Balık Nemo ve Wall-E gibi büyük başarı kazanan filmlerin yönetmeni olan Andrew Stanton'ın yönetmenliğini yaptığı filmin yaklaşık 250 milyon dolara mal olduğu ve Disney'in filmin tanıtımı için 100 milyon dolar ilave harcama yaptığı tahmin ediliyor.

Film, Tarzan'ın yaratıcısı Edgar Rice Burroughs'un yazdığı dizi kitaplardan uyarlandı.