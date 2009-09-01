Walt Disney Marvel'ı satın alacak

Walt Disney, ünlü roman ve çizgi film karakterlerinin yaratıcısı Marvel şirketini, 4 milyar dolara satın alacak.



Her iki şirketin de anlaştığını açıklayan Walt Disney, Marvel şirketini satın alarak, birçok çizgi roman karakterinin yayın hakkına sahip olacak.



ABD'li çizgi roman yayımcısı şirketi 'Marvel'ın yayınlamış olduğu çizgi romanlar arasında 'Fantastik Dörtlü', 'Örümcek Adam', 'Hulk', 'Demir Adam', 'Daredevil', 'Kaptan America', 'X-Men', 'Civil War' ve 'Blade' gibi ünlü seriler de var.

Marvel, 1960'lı yıllardan bu yana DC Comics ile birlikte ABD'nin en büyük iki çizgi roman şirketinden biri olma özelliğini sürdürüyor.