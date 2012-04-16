Walt Disney, Iron Man 3'ü Çinli ortağıyla çekecek

Walt Disney şirketi, "Iron Man" (Demir Adam) filmlerinin üçüncüsünü Çinli ortağıyla çekeceğini bildirdi.

Walt Disney ve DMG Ertertainment'den yapılan açıklamada, "Iron Man 3"ün çekimine bu yıl başlanacağı belirtilirken, Walt Disney'in Çin sorumlusu Stanley Cheung, hikayenin Çinli izleyicilerin ilgisini çekmesi için Çin'den unsurlar içereceğini söyledi.

Walt Disney'in son girişimi, Hollywood'un hızla büyüyen Çin film sanayisiyle yakın ilişki kurma çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yabancı film şirketleri Çin'e erişimlerini geliştirmek için Çinli ortaklarıyla girişimlerde bulunuyor.