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Dünya

Walt Disney, Fox'u 52 milyar dolara satın alıyor

Mergim Özdamar / İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Walt Disney, 21st Century Fox'un eğlence varlıklarını 52

14 Aralık 2017 18:57

Mergim Özdamar / İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Walt Disney, 21st Century Fox\'un eğlence varlıklarını 52.4 milyar dolara satın almak üzere olduğunu söyledi. 
Disney, anlaşmanın yayın kuruluşu  Fox\'un Sky\'daki yüzde 39’luk hissesini içerdiğini de açıkladı.
Fox’un elinde kalanlar, haberler ve spor da dahil olmak üzere, yeni bir şirketi oluşturacak.
Anlaşma, 86 yaşındaki Rupert Murdoch’un yarım yüzyıldan fazla süren basın imparatorluğunun genişlemesini bitiriyor.
Murdoch, 21 yaşındayken babasından miras kalan tek bir Avustralya gazetesini dünyanın en büyük haber ve film imparatorluklarından birine dönüştürdü.
Murdoch\'un şirketlerini çoğaltmak yerine satması, işlerini oğulları James ve Lachlan\'a devretmesini bekleyen kişilere sürpriz oldu.
ABD Adalet Bakanlığı son zamanlarda telefon operatör şirketi AT&T\'nin 85.4 milyar dolara Time Warner\'ı satın almasını planlayan anlaşmasının, tüketiciler ve rakipler için fiyat artışına sebep olmasını engellemek için dava açtı.
Fox\'un Sky\'ın geri kalanını satın almayı amaçlayan anlaşması Ocak ayında geçici bulgular yayınlayacak olan Birleşik Krallık Rekabet ve Pazarlar Makamı tarafından zaten araştırılıyor.
BBC’ye göre, Disney anlaşması bu soruşturmayı değiştirmeyecek.
Disney başkanı Bob Iger rolü 2021 sonuna kadar sürecek.
Fox, FX ve National Geographic kablo kanalları ve medya şirketi Star India’yı satıyor.
Disney, Fox\'un Hulu video yayın servisindeki hisselerini de alacak. Böylece Netflix\'e rakip bir şirketin kontrolünü de ele alacak.
Hulu, kısmen Comcast ve Time Warner\'a ait.
Anlaşma aynı zamanda orijinal Star Wars filmi, Avatar ve Deadpool gibi yüksek hasılat yapan filmlerin yanı sıra The Simpsons da dahil olmak üzere televizyon hitlerini içeren Disney\'in büyük kataloğuna eklenmiş olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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