Walmart'ta otonom yer temizleyicisi testleri başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Kasım (DHA) - Dünyanın en büyük süpermarket zincirlerinden ABD\'li Walmart, yeni otonom yer temizleyicisini test etmeye başladı.

ABD\'nin en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Walmart, Arkansas eyaletinde bulunan genel merkezi çevresindeki beş mağazada, otonom yer temizleyicileri test etmeye başladı.

Work In Progress\'te yayımlanan haberde, \"Emma\" adı verilen yeni otonom temizleyicinin sürücüsüz araçlarla aynı teknolojiyi kullandığı ve bünyesinde kameralar, sensörler, algoritmalar ve haritalar barındırdığı belirtildi.

Haberde, otonom aracın sorunsuz çalışabilmesi için, temizleyeceği alanda önce bir insan tarafından sürülüp yolu öğrenmesi gerektiği, aracın önüne bir insan veya obje çıktığı takdirde sensörleri sayesinde acil fren yapabildiği belirtildi.

Walmart\'ın geceleri mağazalarında test ettiği otonom yer temizleyicisi, San Diego merkezli Brain Şirketi tarafından üretildi.

Konuyla ilgili Brain Şirketi açıklama yapmazken, Walmart sözcüsü Kory Lundberg, otonom yer temizleyicilerinin test sürüşüne başladığını onaylarken, aracın halen \"deneme\" aşamasında olduğunu söyledi.

Lungberg, \"Walmart olarak her zaman yeni fikirleri ve teknolojileri denemeye açığız fakat otonom teknolojisinin perakende satış mağazalarımızda çalışıp çalışamayacağını anlamak için öğrenmemiz gereken çok şey var\" dedi.

Walmart, \"tekrar eden, tahmin edilebilir ve elle yapılabilir\" işlerini makineleştirmek istediğini, böylece mağazalardaki çalışanların müşteri hizmeti ve ürün satma gibi daha önemli konulara odaklanabileceğini söyledi.

Dev perakende zinciri, geçen Haziran ayında Oklohoma’daki bir park alanına yerleştirdiği test aşamasındaki otomatla, müşterilerinin internet üzerinden verdiği taze meyve, sebze, et, günlük ürünler gibi siparişlerini, hiçbir çalışanla karşılaşmadan kendi kendilerine teslim alabilmelerini sağlamaya başladı.

Müşteriler ödemelerini internetten yaptıktan sonra, Walmart çalışanları ürünleri hazırlayıp paketliyor ve derin dondurucular ile soğutuculara sahip dev otomatta özel silolar içinde depoluyor. Böylece soğuk zincir de kopmuyor ve ürünler tazeliğini koruyabiliyor. (Fotoğraflı)