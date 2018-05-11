Walmart'ın ardından Alphabet de Flipkart'a yatırım yapmak istiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Mayıs (DHA) – Google’ın ana şirketi Alphabet, Hindistan’da faaliyet gösteren e-ticaret şirketi Flipkart’a yatırım yapmak için görüşmeler yapıyor.

CNBC’de yer alan habere göre, Alphabet’in amacı Flipkart’ın yüzde 77 hissesini almak için teklif yapan Walmart\'ın teklifine bir karşılık vermek.

Hint basınında Alphabet’in Flipkart’a 3 milyar dolar yatırım yapacağına ilişkin haberler çıkmıştı.

Walmart ise Flipkart’ın yüzde 77 hissesini almak için 16 milyar dolara anlaştı. Bu 16 milyarın 2 milyar doları ise “yeni öz sermaye fonu” yoluyla gerçekleştirilecek.