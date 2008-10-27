T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Wall Street'te terzi Mustafa modası

Lehman Brothers'ın ardından birçok şirket elemanlarını çıkardı veya battı. Haftada iki kez alışverişe çıkan ve gözünü kırpmadan 2 bin dolar para harca

27 Ekim 2008 02:00


Beyaz yakalıların elinde içi ofislerindeki eşyalarıyla dolu karton kutuları görmeye yine başladık. İlk olarak 2001'de Enron'la başlayan bu moda şimdi Lehman Brothers ile devam ediyor.

Lehman Brothers'ın ardından birçok şirket elemanlarını çıkardı veya battı. Haftada iki kez alışverişe çıkan ve gözünü kırpmadan 2 bin dolar para harcayan beyaz yakalılar şimdi de kıyafetlerini terzilere diktiriyor. Wall Street'te Street'te bir paltoyu onarmak 40 dolar artık. Var olmayan paralar ile oynayan bu sektörün çalışanları artık ellerindeki parayla yetinmek için çabalar harcıyor. Ünlülerin modacısı gibi Wall Street'in terzisi tabiri de oluşmuş durumda.

10 YILDIR NEW YORK'TA

Üstelik Mustfa Kip adlı İzmir'li bir Türk'ten bahsediyoruz. 11 yaşında işi öğrenmeye başlayan ve 10 yıldır New York'ta olan Kip'in eylül ayının başında açtığı Laura and Melinda adlı dükkanı onarım ve tadilat yapıyor. Yeni kıyafetleri yarı fiyatına satan Mustafa Kip, "Dükkâna gelen beş kişiden biri sadece yeni ürünlere bakmak için geliyor, ama kimse almıyor" diyor. Bir söküğü dikmek için 3-4 dolar alan Kip, pantolon, ceket ve çanta onarımlarına da 20-40 dolar arasında bir fiyat aralığı koymuş.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24