Wall Street'te terzi Mustafa modası

Beyaz yakalıların elinde içi ofislerindeki eşyalarıyla dolu karton kutuları görmeye yine başladık. İlk olarak 2001'de Enron'la başlayan bu moda şimdi Lehman Brothers ile devam ediyor.



Lehman Brothers'ın ardından birçok şirket elemanlarını çıkardı veya battı. Haftada iki kez alışverişe çıkan ve gözünü kırpmadan 2 bin dolar para harcayan beyaz yakalılar şimdi de kıyafetlerini terzilere diktiriyor. Wall Street'te Street'te bir paltoyu onarmak 40 dolar artık. Var olmayan paralar ile oynayan bu sektörün çalışanları artık ellerindeki parayla yetinmek için çabalar harcıyor. Ünlülerin modacısı gibi Wall Street'in terzisi tabiri de oluşmuş durumda.



10 YILDIR NEW YORK'TA



Üstelik Mustfa Kip adlı İzmir'li bir Türk'ten bahsediyoruz. 11 yaşında işi öğrenmeye başlayan ve 10 yıldır New York'ta olan Kip'in eylül ayının başında açtığı Laura and Melinda adlı dükkanı onarım ve tadilat yapıyor. Yeni kıyafetleri yarı fiyatına satan Mustafa Kip, "Dükkâna gelen beş kişiden biri sadece yeni ürünlere bakmak için geliyor, ama kimse almıyor" diyor. Bir söküğü dikmek için 3-4 dolar alan Kip, pantolon, ceket ve çanta onarımlarına da 20-40 dolar arasında bir fiyat aralığı koymuş.